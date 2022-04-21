«ويجو» تتوقع إنفاقاً أكبر للمسافرين هذا الصيف

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «ويجو»، محرك البحث الأضخم للسفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المسافرين سيقضون عطلات أطول وينفقون المزيد على السفر في صيف العام الجاري.

وتُظهر بياناتنا أن متوسط قيمة الحجز للرحلات هذا الصيف قد ارتفع بنسبة 57% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. كما شهد متوسط قيمة حجز الفنادق ارتفاعًا بنسبة 55% مقارنة بعام 2019.

كما أن المسافرين يتطلعون إلى إنفاق المزيد وحجز رحلات ترفيهية أكثر خلال العام الجاري. نرى أيضًا المسافرين يختارون السفر الترفيهي الشامل الذي يمنحهم تجربة سفر آمنة خلال الجائحة.

وقال مأمون حميدان، رئيس العمليات التجارية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند في شركة «ويجو»: سيكون صيف 2022 عبارة عن إجازات طويلة وسيُنفق الناس أكثر على السفر الترفيهي لتعويض الوقت الضائع. هناك الكثير من الطلب، فقد تراكمت لدى الناس إجازات وهم مستعدون للسفر مرة أخرى وفقًا للمعايير الجديدة. وتُظهر بياناتنا أن متوسط مدة الرحلة قد زاد بنسبة 80% لبعض الوجهات.

وتكشف ويجو أيضًا أن إجمالي مدة الرحلة للمسافرين إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد زاد بنسبة 73% وارتفع الى 24 يومًا، مقارنة بـ 14 يومًا في عام 2019.

وزادت مدة إقامة المسافرين بنسبة 80% في عُمان لفترة السفر بين مايو ويوليو 2022. وشهدت السعودية تغيرًا بنسبة 62%، ومصر 58%، وتركيا 42%، ولبنان 41%، والمغرب 31%، والهند 28%، و21% للإمارات.

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