8 وجهات سياحية لقضاء عطلة عائلية ساحرة في عيد الفطر

المصدر: دبي- البيان

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مع اقتراب عيد الفطر، تبدأ العائلات بالبحث عن أجمل الوجهات السياحية التي تجمع بين الترفيه، الطبيعة والاستكشاف لقضاء أوقات مليئة بالألفة والمحبة مستمتعين بالعديد من الفعاليات والأنشطة. وسواء كنتم تبحثون عن قضاء عطلة عيد الفطر داخل دولة الإمارات أو خارجها، جمعنا لكم أفضل الوجهات العائلية التي سترغبون بزيارتها لتستمتعوا بما تقدمه خلال هذه الإجازة القصيرة.

ون آند أونلي رويال ميراج

هل تبحثون عن قضاء عطلة رائعة في وجهة استثنائية دون الحاجة للسفر خارج الإمارات، إذاً لا يوجد أمامكم سوى منتجع ون آند أونلي رويال ميراج، الواحة الشاطئيّة المهيبة التي تعكس جمال وبهاء الأصالة العربية العريقة مستحضرة الأساطير القديمة لهذه المنطقة العربيّة التي تعانق أفق المدينة الحديث الممتد على طول دبي مارينا، جامعاً بين التقليديّ والعصريّ بمنتهى الانسيابية.

ينقسم المنتجع لثلاث مناطق مختلفة يكمل كلّ منها الآخر: ذا بالاس، أربيان كورت، وريزيدنس آند سبا، ويعكس كلّ منها التصميم البديع والتراث العريق وكرَم الضيافة التي تمتاز بهم المنطقة العربيّة. ستستمتعون بتجربة تناول طعام فاخرة تبهر الحواس مع مطاعم المنتجع الثمانية التي يشرف عليها الشيف التنفيذي لوران ميشيل.

يعتبر المنتجع مناسب للعائلات حيث يضم باقة متنوعة من الأنشطة التي تناسب جميع الأعمار خاصة الأطفال كبرنامج كيدز أونلي المجانيّ للضيوف، مغامرات وفعاليات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات وإحدى عشرة سنة. إلى جانب الأنشطة المميزة للصّغار من النشاطات كركوب الجمال، رسم الحناء، المعسكر العربي، والرياضات الجماعية.

وللباحثين عن الهدوء والاسترخاء وتجديد الطاقة، ستجدون مجموعة من العلاجات الشاملة المصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات كل ضيف على حدة في هيلث آند بيوتي إنستيتيوت الذي يركز على تهدئة الفكر وتخفيف التوتّر وتنقية الجسم والعقل وتحقيق التوازن بينهما.

ذا تشدي البيت، الشارقة

بإمكان محبي المزيج الثقافي الذي يجمع بين الحداثة والموروث التاريخي الأصيل، الاستمتاع بقضاء إجازة عيد الفطر في فندق ذا تشدي البيت، الشارقة الوجهة الاستثنائية من الفخامة والرقي. يقدم الفندق للزوار تجارب ضيافة راقية، خيارات متنوعة من المأكولات، وخدمات عالية المستوى، بالإضافة إلى فرصة لاكتشاف كنوز الشارقة والتعرف إلى تاريخها العريق وبإحساس أجوائها النابضة بالحياة.

سيحظى الضيوف على فرصة لتجربة الحياة الثقافية من خلال مطعم The Restaurant الذي يقدم قائمة متنوعة من المأكولات البحرية واللحوم والمقبلات اللذيذة التي يمكنكم تناولها في عرف الطعام الداخلية ذات الطراز الإماراتي الكلاسيكي أو الفناء الساحر في الهواء الطلق. ومع مقهى مجلس بيت إبراهيم المدفع الأثري، سيكتشف الضيوف آخر بـرج دائـري للرياح «بارجيل» في الإمارات.

وذلك أثناء استمتاعهم بمذاق القهـوة التركية، المعجنات الشهية، والحلويات الإماراتية التقليدية. وللاسترخاء من صخب الحياة، يفتح ذا سبا، واحة الراحة فئة الخمس نجوم، أبوابه أمام الضيوف للتعرف على أسرار الجمال والعافية التقليدية في الشرق الأوسط من خلال استخدام المنتجات العضوية المتخصصة في العلاجات.

يقدم الفندق عرضاً مميزاً لعيد الفطر حيث يمكنكم الإقامة 5 ليالٍ مقابل دفع 4 ليالٍ فقط، ابتداءً من 30 أبريل حتى 8 مايو 2022. تبدأ الأسعار من 930 درهماً إماراتياً شاملة وجبة الإفطار لشخصين بالغين وطفل واحد أقل من 6 سنوات.

منتجع روما كافاليري

للراغبين بالسفر والانطلاق خلال هذه العطلة، توجهوا إلى في فندق ومنتجع روما كافاليري الذي يقع في روما موطن المناظر الطبيعية والتضاريس الخلابة. سيسمح لكم الفندق باختبار نمط الحياة الروماني من خلال موقعه في العاصمة الإيطالية الذي يجعله ملاذاً فريداً للعائلات الباحثين عن أجواء هادئة وتجارب ملهمة.

يضم الفندق مجموعة من غرف الديلوكس الواسعة والأجنجة الفاخرة التي صممت بشكل فردي لعرض الأثاث واللوحات العتيقة القيمة ليقدم للضيوف لحظات من السعادة والمتعة فريدة من نوعها.

ستستمتعون بهذه الإجازة مع المغامرات الاستكشافية الصديقة للبيئة التي يقدها المنتجع منها: جولة في المدينة على متن سيارة فيات 500 سبياجينا المزوّدة بمحرّك كهربائي لا يُصدر أيّ انبعاثات، رحلة استكشاف الكولوسيوم وحمامات كركلا وقلعة سانت أنجلو على طول مسار تحدّد خدمة كونسيرج الفندق، مشاهدة مناظر المغيب الآسرة من تراسات الفندق البانورامية، الانغماس في عالم الفن المعاصر مع متحف الفنون الحديثة «ماكسي» أو سلسلة متاجر المواد الغذائية «إيتالي» أو قاعة باركو ديلا موزيكا.

ألتيما كرانس مونتانا

سافروا إلى سويسرا واستمتعوا بالإقامة الفاخرة والمناظر الجبلية الرائعة في قلب جبال الألب داخل منتجع ألتيما كرانس مونتانا، الملاذ ذي الطابع الريفي الذي يحتوي على مروج مفتوحة ممتدة ومسارات مشي هادئة تظللها أشجار الزيزفون المُعمرة، المناظر البانورامية لقمم الجبال على امتداد البصر ستجعلكم تشعرون أنكم فوق السحاب.

يتكون المنتجع من شاليهين مستقلين تماماً فائقي الرفاهية يتمتعان بمزايا فندق 5 نجوم ما يجعله مثالياً للعائلات. يوفر المنتجع مسبحاً خارجياً مدفأ، بحيرة خاصة، مدرسة تزلج لإعداد الضيوف لمنحدرات التزلج القريبة، بالإضافة إلى سينما خاصة، صالة ألعاب رياضية، طاهٍ داخلي، وخدمة كونسيرج لترتيب رحلات وجولات لاكتشاف سويسرا.

يوفر كلا الشاليهين إمكانية الوصول المباشر إلى سبا أليتما الذي يتميز بساونا وحمام وغرف علاج مخصصة توفر أفضل رعاية ممكنة لتجربة استرخاء وعافية لا تنسى. إنها خيار متميز لمغامرة عائلية فريدة تتيح لكم التعرف على الحياة البرية الساحرة في سويسرا وكذلك مناطق الجذب السياحي التي تشمل على الأماكن الطبيعية من بحيرات وأنهار إلى جانب المتنزهات والأسواق والمعالم التاريخية إضافة إلى المطاعم والمقاهي.

منتجع مانجو هاوس سيشيل

سافر إلى سيشيل لتنسى همومك أمام الرمال البيضاء والمياه الفيروزية النقية ووسط الحيوانات البرية النادرة والحياة البحرية الرائعة.

اختر الإقامة بين أشجار المانجو التي تمتاز برائحتها الفواحة في منتجع مانجو هاوس سيشل، التي تم بناؤها كمنزل عائلي على يد المصور الإيطالي الشهير جيان باولو باربيري. يوفر المنتجع 41 غرفة وجناحاً وفيلا ذات إطلالات منقطعة النظير على المحيط الهندي، وسط مساحات خضراء غنّاءه وتزدان بديكور طبيعي يعكس جمال جزر السيشل الخلّابة.

يضم المنتجع خمسة مطاعم تقدّم أشهى النكهات من المطبخ المحلي، استوحِى تصميمها وديكورها من التوابل والروائح والألوان والمناظر الطبيعية المحلية. وعن استراحة كوكوي المستوحاة من ثقافة جنوب الهند الكريولية، تمتاز بجدرانها المزيّنة بنقوش استوائية والمطلية بألوان الأزهار المحلية وبسجادها الذي يسرق الأنظار بألوانها الغنية.

إميرالد المالديف

إذا كنت من عشاق الرياضات المائية وتريد قضاء إجازة مليئة بالمغامرات، سافر إلى جزر المالديف ذات الشواطئ الخلابة والمياه الزرقاء الكريستالية النقية.

ستجعل من إجازتك ذكرى لا تنسى عند الإقامة في منتجع وسبا إميرالد المالديف، الوجهة البحرية المتكاملة الأكثر حيوية الذي صمم ليتناغم تماماً مع الطبيعة المحيطة به، باستخدام مواد مثل الخيزران والأحجار الطبيعية وأوراق لانغي لانغي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة. يزاوج المنتجع بين المشاهد الاستوائية والتصاميم العصرية ليختبر الضيوف تجارب جديدة ومتميّزة تُحفر في أذهانهم.

يقدّم المنتجع لضيوفه مزيجاً مثالياً من المغامرة والاسترخاء، موفراً باقة إقامة فاخرة بخدمات متكاملة من خلال توفير 60 فيلا مُقامة فوق المياه، و60 فيلا شاطئية، فضلاً عن نادٍ رياضي ومركز للأنشطة الرياضية، ونادي كيدز كلوب للأطفال، وأربعة مطاعم واستراحتَين. يمنح المنتجع ضيوفه فرصة لاكتشاف جمال الشعاب المرجانية الطبيعية عبر رحلات الغوص.

بالإضافة إلى مركز خاص بالرياضات المائية يقع على الشاطئ يوفر للضيوف أنشطة ومغامرات مائية ممتعة.

يمكن للضيوف الاستفادة من عرض عيد الفطر المذهل ما بين 2 – 9 مايو فقط، والحصول على خصم بنسبة 15% للاستمتاع بإجازة تحفل بالعديد من التجارب الفاخرة الفريدة.

ألتيما كورفو اليونان

انطلق إلى أوروبا وتوجه إلى اليونان مطلقاً العنان لأحاسيسك لتستمتع بالرمال البيضاء والمناظر الخلابة التي لا مثيل لها التي تطل على البحر اليوناني.

اهرب إلى منتجع ألتيما كورفو الجنة اليونانية التي تتكون من سكن خاص على شاطئ البحر مثالي للحجز للعائلات والأصدقاء، مكون من ست غرف نوم مع توافر صالتين ومنطقة تناول الطعام مع نوافذ كبيرة ممتدة من الأرض حتى السقف وتراس واسع ملفوف يطل على الساحلين اليوناني والألباني.

صممت الفيلا مع مراعاة أعلى معايير الراحة والعافية حيث تحتضن صالة تمارين رياضية، ومركز سبا، وحمّام وجاكوزي مع إطلالة مبهرة، بالإضافة إلى حمامي السباحة اللامتناهيين المواجهين للبحر لتستمتع بإقامة فاخرة.

جراند بارك كوديبارو

اكتشف الجنة على الأرض هذا العيد في جراند بارك كودهيبارو، أول منتجع فاخر من مجموعة فنادق بارك، الذي يرحب بالمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي موفراً ملاذاً مثالياً للعائلة والأصدقاء.

يقع المنتجع وسط المياه الصافية للمحيط الهادئ والمناظر الطبيعية الخلابة، وهو منتجع فاخر مكون من جزيرة واحدة تضم مجموعة من الفيلات الشاطئية والفيلات العائمة على الماء ليقدم مزيجاً مثالياً من الفخامة والهدوء والاستدامة. سيستمتع الضيوف برحلة جوية تستغرق 20 دقيقة للوصول إلى المنتجع، ويتم الترحيب بهم بتقديم وعاء لذيذ من الفاكهة الاستوائية.

يمكن للضيوف الاختيار من بين الفيلات الشاطئية المكونة من غرفتي نوم أو الفيلات العائمة فوق المياه، كما سيحصلون على وجبة إفطار يومية لشخصين طوال فترة إقامتهم.

بالإضافة إلى وجبة إفطار في الفيلا ووجبة إفطار عائمة لفيلات المسبح. يمتد عرض العيد ليشمل على تجربة عشاء يومية من بين مجموعة مختارة من ثلاثة مطاعم بما في ذلك The Edge ومهرجان تناول الطعام طوال اليوم، مطعم وبار Breeze، ومطعم Firedoor للاستمتاع بتناول مذقات مختلفة ولذيذة.

سينغمس الضيوف في المنتجع الصحي في جراند بارك كودهيبارو المالديف، الحائز على جوائز، الذي يقدم جلسات مساج بالي لمدة 50 دقيقة لشخصين لتجديد النفسية والشعور بالانتعاش والحيوية.

ولجميع الباحثين عن تجربة مليئة بالإثارة في العيد، يوفر المنتجع مجموعة من الأنشطة البحرية والرياضات المائية التي تضمن قضاء وقت ممتع. بالإضافة إلى الاستخدام غير المحدود لمرافق نادي الشاطئ، غرف البخار، ألعاب الطاولة، البلايستيشن، وصالة الألعاب الرياضية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الرحلة.

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