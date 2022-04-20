«الحمرا» تدعم قطاع الضيافة في رأس الخيمة بفندقين جديدين

المصدر: رأس الخيمة ـ وام

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تعمل شركة «الحمرا»، للتطوير والاستثمار العقاري في إمارة رأس الخيمة، على تعزيز دعمها لقطاع الضيافة في الإمارة، وذلك عبر توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة إدارة مرافق الضيافة الألمانية الشهيرة، «دويتشه للضيافة».

وتمهد اتفاقية الشراكة الجديدة طريق علامات الضيافة الألمانية لتأسيس أعمالها في إمارة رأس الخيمة للمرة الأولى، بما يقود إلى إثراء خدمات وعروض الضيافة التي تقدمها الإمارة للسياح من شتى أرجاء العالم.

وستعمل «الحمرا» على افتتاح «شقق الحمرا السكنية» و«فندق قرية الحمرا» في إطار اتفاقية تفويض ليحمل كلا العقارين علامتي «شتيجنبرجر ريزيدنسز» و«ماكس» التابعتين لمجموعة «دويتشه للضيافة»، وذلك بعد إجراء عمليات تجديد شاملة على كلا العقارين.

وقال بينوي كوريان المدير التنفيذي لشركة «الحمرا».. «منذ تأسيسها، وجهت الحمرا تركيزها نحو إثراء المشهد العقاري في إمارة رأس الخيمة، والمساهمة في تطوير بنيتها التحتية لقطاع الضيافة لتلبية تطلعات الضيوف من شتى أرجاء العالم وباعتبار النشاط السياحي اليوم أحد المقومات الرئيسية للاستراتيجية التنموية في الإمارة، نحرص على تأسيس أصول متطورة في قطاع الضيافة بالشراكة مع لاعبين عالميين في القطاع لتقديم أفضل التجارب في الإمارة ووضعها في متناول السياح من شتى أرجاء العالم، إلى جانب استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى رأس الخيمة لتطوير منظومتها الاقتصادية بالكامل».

وأضاف: «نرحب بمجموعة دويتشه للضيافة في إمارة رأس الخيمة ولا شك أن شراكاتنا مع رواد قطاع الضيافة حول العالم تقدم مؤشراً قوياً على جاذبية رأس الخيمة كمركز مزدهر لمزاولة الأعمال وسمعتها المتنامية كوجهة رائدة للسياحة. كما نواصل تسجيل عدد متزايد من السياح الدوليين بالإضافة إلى الضيوف المقيمين في جميع أنحاء الإمارات لخوض أفضل التجارب في أصول الضيافة المنتشرة في الإمارة».

وقال: «تأتي خطوة إعادة افتتاح هذه العقارات في وقت مثالي مع تصاعد وتيرة النشاط السياحي في الإمارة وتخفيف القيود المفروضة على قطاع السفر والمرتبطة بجائحة كوفيد 19».

وستحمل «شقق الحمرا السكنية» علامة جديدة وهي «شتيجنبرجر ريزيدنسز» وستضم 143 شقة سكنية، تتنوع بين الاستوديو إلى منازل البنتهاوس المؤلفة من خمس غرف نوم وبإطلالات خلابة على نادي الحمرا للغولف المميز الذي يضم 18 حفرة، ومياه الخليج العربي الفيروزية، ستقدم هذه الوجهة للزوار وصولاً مباشراً إلى الشاطئ، إلى جانب عدد من المطاعم والمقاهي ومرافق الترفيه.

وسيحمل «فندق قرية الحمرا» علامة «ماكس» التابعة لمجموعة «دويتشه للضيافة»، وسيضم 219 غرفة وجناحاً تنتشر ضمن 52 فيلا، إضافة إلى العديد من مرافق الترفيه العائلية، والمطاعم ومقهى مميز بطراز أوروبي.

ويقع الفندقان في «قرية الحمرا» الحائزة على العديد من الجوائز، وتعتبر المجمع السكني والسياحي المتكامل الوحيد في دولة الإمارات وشيدته «الحمرا».

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