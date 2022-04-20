نمو قوي متوقع لصناعة الطيران في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

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من المتوقع أن تنمو صناعة الطيران في منطقة الشرق الأوسط بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على 6% خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2022 و2027، وذلك وفقاً لبيانات شركة موردور إنتليجنس المزودة لأبحاث السوق بالتزامن مع استعداد مجتمع السفر والسياحة العالمي للاجتماع مجدداً في دبي في معرض سوق السفر العربي 2022، الذي سيقام بمركز دبي التجاري العالمي من يوم الاثنين 9 إلى يوم الخميس 12 مايو.

على الرغم من أن الانتعاش المقدر لحركة الركاب الدولية هو تدريجي، فإنّ شركة موردور إنتليجنس للأبحاث تظهر أن قطاعي الطيران الخاص والمحلي في الشرق الأوسط ظلا صامدين خلال فترة الجائحة ويستمران في إظهار علامات النمو والتعافي والانتعاش من جديد.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط قائلة: «تشير أحدث تحليلات السوق إلى أن شركات الطيران المنخفضة التكلفة مثل «العربية للطيران أبوظبي» و«ويز إير أبوظبي» ستزيد الطلب على الطائرات ضيقة البدن الجديدة خلال السنوات المقبلة».

وأضافت: «شهد قطاع الطيران في الشرق الأوسط أيضاً ارتفاعاً في الطلب على السفر الخاص خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين اختاروا السفر برحلات طائرات رجال الأعمال وطائرات الهليكوبتر خلال فترة الجائحة».

وأردفت كورتيس قائلة: «وعلى هذا النحو، فسينال قطاع الطيران في الشرق الأوسط حصة الأسد في معرض سوق السفر العربي 2022، وذلك من خلال عقد جلسة مخصصة على المسرح العالمي لسوق السفر العربي، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات والمنتديات ذات الصلة طوال فترة الحدث، كما أننا نتطلع إلى استكشاف الفرص طويلة الأجل المتعلقة بمستقبل النقل».

سيتم عقد جلسة مخصصة بعنوان «الخطوط الجوية تتطور من أجل المستقبل: الإصغاء إلى قادة الصناعة» في اليوم الثاني من معرض سوق السفر العربي 2022، والتي سيتم تسليط الضوء من خلالها على التحديات الناجمة عن تفشي الجائحة التي تواجه الصناعة، حيث يدير هذه الجلسة جون ستريكلاند، مدير جيه إل إس كونسلتينغ وتضم العديد من المتحدثين بمن فيهم كل من: توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران وعادل عبد الله العلي، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، الذين سيتبادلون الرؤى حول الفرص والتغييرات الهيكلية المحتملة في قطاع الطيران بالتزامن مع استمرار تعافيه وانتعاشه من جديد.

وفي وقت لاحق من نفس اليوم، سوف تستكشف جلسة «مستقبل النقل»، التي تُعقد بالاشتراك مع المجلس العالمي للسفر والسياحة، طرق النقل الجديدة والناشئة مثل: أنظمة هايبرلوب، والسيارات بدون سائق، والطائرات من الجيل التالي، والسفر عبر الفضاء مع إمكانية إحداث ثورة في طريقة انتقالنا من النقطة «أ» إلى النقطة «ب».

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