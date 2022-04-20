«فارنك» تطلق شركة لإدارة الفنادق بسوق السفر

المصدر: (دبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «فارنك» لخدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة والتي يقع مقرها في الإمارات إطلاق شركة تريندز(Trendz)، وهي شركة إدارة فنادق جديدة ومستقلة خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2022 الذي سيقام بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 مايو المقبل.

وقال والتر نايت، مدير قسم الضيافة لدى شركة فارنك قائلاً: ستقدم (تريندز) خدمة شاملة لأصحاب الفنادق والشركات المشغلة مع التركيز بشكل خاص على التكنولوجيا والاستدامة، واللذان يعدان حالياً من أهم الاتجاهات في قطاع الضيافة. وتقدم فارنك التي تمتلك أكثر من 8000 موظف، القوى العاملة وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية، مثل التنظيف والأمن وصيانة الممتلكات، ومع ذلك فستقوم شركة «تريندز» بإدارة متطلبات المكتب الأمامي والحجوزات وخدمات الكونسيرج للنزلاء والضيوف في الفنادق والتدبير المنزلي وخدمة الغرف، كما يمكننا إدارة عمليات المبيعات والتسويق والعلاقات العامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز