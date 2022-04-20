«دناتا للسفريات» تفتتح متجراً في دبي هيلز مول

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت «دناتا للسفريات» متجراً جديداً للسفر في دبي هيلز مول، ما يوفر وصولاً سهلاً إلى مجموعة خدماتها وفريقها من الخبراء لحجوز السفر والعطلات والمشورة والإلهام.

ويرحب المتجر الشامل في دبي هيلز مول، والذي افتتح أخيراً، بالعملاء لمقابلة فريق متعدد اللغات من خبراء السفر. ويمكن للمتسوقين حجز كل ما يحتاجون إليه، من الإقامات أو برامج الرحلات المتكاملة، بما في ذلك الرحلات الجوية والفنادق والعطلات والتأمين والجولات والمعالم السياحية والتحويلات واختبار PCR السريع وغيرها.

وكشفت دناتا للسفريات النقاب عن تركيزها على توسيع بصمتها في مجال التجزئة عقب زيادة الطلب من المسافرين على الحجز وجهاً لوجه. ويعد المتجر الجديد في دبي هيلز مول الأول من نوعه ضمن سلسلة من متاجر السفر الجديدة التي تستعد لتقديم مجموعة شاملة من حلول السفر لعدد من المجتمعات الإماراتية الجديدة والقائمة.

وقالت إبميلي جينكينز، المدير العام لدناتا ترافيل ليجر: مع تخفيف القيود في جميع أنحاء العالم، فإن الطلب على السفر بلغ حالياً أعلى مستوياته. ونحن نشهد نمواً في الطلب على الحجوز داخل متاجرنا، إذ يسعى المسافرون إلى تسهيل تجربتهم بدعم من خبرائنا، إذ يمكننا في متاجر دناتا للسفريات في الإمارات حجز مختلف متطلبات رحلة العميل في مكان واحد. ونتطلع إلى الترحيب بعملائنا في متجر السفر الجديد في دبي هيلز مول، لتصميم رحلاتهم التالية.

واحتفالاً بشهر رمضان وافتتاح المتجر الأول من نوعه لمجتمع دبي هيلز استيت، تقدم «دناتا للسفريات» لعملائها فرصة إقامة مجانية محدودة. وسيحظى أول 50 عميلاً يذكرون عبارة HELLO DUBAI HILLS MALL عند حجز عطلة في متجر دبي هيلز مول بفرصة قضاء ليلة واحدة لشخصين في منتجع شاطئي 5 نجوم في الدولة. والعرض متاح حتى 30 أبريل ويخضع لبعض الشروط والأحكام.

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