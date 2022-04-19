دبي تقدّم تجارب استثنائية ضمن أجواء رمضانية

المصدر: دبي- البيان

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يتميز شهر رمضان المبارك بالعطاء والخير والبركة والتآلف والتكاتف والتواصل، حيث تجتمع فيه العائلات والأصدقاء والأحبة على مائدة واحدة، فيما تزخر دبي بوجهاتها المتنوعة التي تكتسي حلة رمضانية وتنظم خلال الشهر الفضيل العديد من الفعاليات والأنشطة الرائعة المستوحاة من أجواء هذا الشهر المبارك، وكذلك تعكس العادات والتقاليد الأصيلة لشعب الإمارات.

ويمكن لزوار دبي خلال شهر رمضان المبارك أن يعيشوا تجربة مميزة تختلف عن سائر الأشهر الأخرى، حيث تتزين المدينة بالإضاءات والديكورات التي تعكس الأجواء الرمضانية، فضلاً عن الاستمتاع بالعديد من التجارب سواء في مناطق الجذب السياحي أو مراكز التسوق، فضلاً عن المطاعم والخيم الرمضانية وبوفيهات الإفطار والسحور، التي تعكس كرم الضيافة وتنوع المأكولات العالمية التي تناسب مختلف الأذواق لاسيما وأن دبي تحتضن على أرضها أكثر من 200 جنسية، بالإضافة إلى المبادرات الإنسانية التي يتم إطلاقها في هذا الشهر الكريم.

ولقضاء أوقات مميزة خلال شهر رمضان المبارك، تقدم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي قائمة بمجموعة من الوجهات والأنشطة المميزة التي يحلو فيها اللقاء مع الأهل والأصدقاء.

وجهات تلبي أذواق العائلة

افتتح متحف المستقبل الذي يمتاز بتصميمه المعماري المذهل، أبوابه مؤخراً أمام الجميع ليبدأ عصراً جديداً من الاستكشاف والمعرفة والابتكار. ويتمحور تركيز المتحف حول مواضيع مختلفة تشمل البيئة والهندسة الحيوية والفضاء الخارجي والنقل، إلى جانب المعارض التي توفر رؤية شاملة عن المستقبل. ويشكل متحف المستقبل صرحاً ثقافياً فريداً ومركزاً للابتكارات المستقبلية ووجهةً لا تفوت زيارتها.

فيما يعتبر سوق المرفأ في «جزر ديرة»، أحدث سوق على الواجهة البحرية والتابع لـ«نخيل»، ويحتضن 400 متجر، ويوفر السوق المتميز جميع احتياجات المستهلكين من السجاد والتوابل وحتى الملابس والأجهزة الإلكترونية في متاجر وأكشاك تديرها شركات محلية وعالمية.

ويمثل سكاي فيوز دبي في العنوان سكاي فيو أحدث الوجهات الترفيهية في دبي، والتي ترتقي بتجربة مشاهدة معالم المدينة إلى مستويات جديدة. ويمكن لعشاق المغامرة والتشويق خوض تجربتي المزلقة الزجاجية وممشى الحافة في الطابقين 52 و53 بين برجَي فندق العنوان سكاي فيو، فضلاً عن فرصة اختبار شجاعتهم وتجربة مزلقة سكاي سلايد المذهلة، والتي تنتقل بهم من طابق إلى آخر بسرعة فائقة وعلى ارتفاع يتخطى 219.2 متراً فوق سطح الأرض.

ديب دايف دبي

ويعد ديب دايف دبي أعمق حوض سباحة في العالم، حيث يوفر تجارب الغوص الحر، وغوص سكوبا، ودورات تدريبية لجميع المستويات تحت إشراف فريق من المحترفين يضم نخبة خبراء عالميين في الغوص. وتدعو الوجهة الغواصين على اختلاف مستوياتهم لاستكشاف المدينة الغارقة تحت المياه، والتي تشمل شوارع مهجورة وشقة وموقف سيارات وأجهزة ألعاب فيديو كلاسيكية والكثير من المفاجآت.

توفر منصة المشاهدة ذا ڤيو آت ذا بالم التي ترتفع 52 طابقاً إطلالات بانورامية خلابة على نخلة جميرا ومعالم دبي والخليج العربي مع ارتفاعها الشاهق البالغ 240 متراً. ويمكن للزوار الوصول بشكل مباشر إلى المنصة من نخيل مول، كما يمكن الاستمتاع بتجربة متميزة في مسرح يكشف لهم عن طرق تصميم وبناء وتطوير هذه الجزيرة ذات الشهرة العالمية الواسعة.

القرية العالمية

أعلنت القرية العالمية تمديد موسمها الحالي حتى 7 مايو 2022 المقبل لتعطي الزوار فرصة استكشاف 26 جناحاً تقدم 3500 منصةً من مختلف الدول مثل الهند، ومصر، والصين، وإسبانيا. ويمكن للضيوف شراء المشغولات اليدوية التقليدية والاستمتاع بمجموعة يومية من العروض الترفيهية الحية، وتذوق أشهى الأطباق من أكثر من 200 وجهة طعام أو خوض تجربة مسلية في الألعاب الرائعة ضمن المدن الترفيهية الضخمة.

فيما يضمن سكي دبي، المنحدر الثلجي المغلق الأول من نوعه في المنطقة، أعلى مستويات التسلية للجميع، حيث يستطيع الزوار صقل مهاراتهم في التزلج على الجليد من خلال خمسة مسارات متفاوتة الصعوبة، فضلاً عن الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة الرائعة مثل التزلج على الجليد والتزحلق، وتوفر الوجهة تجارب المسار الانزلاقي وفرصة للقاء البطاريق.

ملاعب الرياضة

يمكن لعشاق الرياضة زيارة عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري العالمي واختبار مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية المناسبة لكل الأعمار ضمن ملاعب مغلقة ومكيّفة، بما فيها كرة القدم، وكرة السلة، والكريكت، والريشة الطائرة، وغيرها.

وإن كنتم ترغبون بقضاء أمسية مليئة بالمرح والترفيه والأنشطة الرياضية، يمكنكم زيارة وجهة توب جولف في نادي الإمارات للجولف الشهير وخوض أروع تجارب الجولف أثناء الاستمتاع بإطلالات خلابة على معالم مدينة دبي، وتتيح الوجهة للضيوف على اختلاف أعمارهم ومهاراتهم حجز مقصورات خاصة مكيفة، كما توفر لهم كرات جولف بتقنية عالية، تمكّنهم من تعزيز مهاراتهم أثناء الاستمتاع بأشهى الوجبات الخفيفة.

فيما يركز برنامج اللياقة المكثف باونس فيت على تمارين القفز الحر التي تحمي مفاصل الجسم من الضغط الزائد، والتي تمتد لـ 60 دقيقة، ما يضمن تقوية جميع عضلات الجسم وزيادة معدل ضربات القلب وسط أجواء مليئة بالحماس والمرح.

ويحظى مركز اللياقة البدنية باريز بشعبية متنامية في دبي، ويركّز على التمارين المتواترة عالية الكثافة التي تجمع بين تمارين اللياقة وتخفيض الوزن. وتُقام جلسات التدريب الجماعية بإشراف مدربين مختصين، وتساعد على حرق حتى 1000 سعرة حرارية خلال 60 دقيقة فقط.

كما يمكنكم زيارة نادي إف 45 تريننج، والذي يُعتبر مجتمعاً عالمياً للياقة البدنية يختص بجلسات التدريب الجماعية المبتكرة وعالية الكثافة لتحقيق النتائج المرجوة ضمن أجواء حيوية ومرحة. وتبلغ مدة التمارين 45 دقيقة، وتشمل مزيجاً من التمارين المتواترة عالية الكثافة والتدريبات التي تستهدف العضلات المختلفة، لتضمن تعزيز طاقة وحيوية الجسم.

جولات ورحلات لا تنسى

تقع منطقة حتا في جبال الحجر على بعد 90 دقيقة فقط بالسيارة عن وسط مدينة دبي، وتوفر ملاذاً مثالياً للراغبين بالابتعاد عن صخب المدينة. وتتميز حتا بمناظرها الطبيعية الفريدة التي تجعل منها خياراً مفضلاً لقضاء العطلات القصيرة ومقصداً لعشاق التصوير والمغامرات. ويمكن للزوار استكشاف مسارات الدراجات الهوائية أو التنزه سيراً على الأقدام أو تجربة المسار الانزلاقي الحماسي، أو حتى التواصل مع الطبيعة وركوب قوارب الكاياك في بحيرة سد حتا.

كما يمكنكم زيارة بحيرات القدرة وقضاء أجمل النزهات وسط أجواء طبيعية لا تضاهى. وتقع هذه الواحة الصحراوية الشهيرة على بعد 30 دقيقة فقط بالسيارة عن دبي، وتشكل موطناً للثعالب الصحراوية وحيوانات المها، وتحتضن أكثر من 170 نوعاً من الطيور، بما فيها طيور البجع والإوز والبط وعقاب البادية والحبارى الآسيوية.

الفعاليات في دبي

انضموا إلى سلسلة سباقات سوبر سبورتس نايت رن يوم 26 أبريل للتعرف على المشاهد الليلية المذهلة في دبي ومعالمها الخلابة من على جسر ميدان الشهير. وتتيح لكم الفعالية المشاركة في سباقات لمدة 3 أو 5 أو 10 كيلومترات، وتمنحكم فرصة التنافس مع أصدقائكم وعشاق رياضة الجري الآخرين قبل الاستمتاع بوجبة طعام شهية بعد نهاية السباق.

ويمكنكم زيارة سوق رايب الذي تستضيفه حديقة أكاديمية شرطة دبي في عطلات نهاية الأسبوع حتى 29 مايو. ويتيح لكم سوق رايب بنسخته الأحدث استكشاف العديد من أكشاك الحرف اليدوية وشراء المنتجات العضوية الطازجة، بالإضافة إلى تجربة تشكيلة واسعة من الأطايب الشهية التي تقدمها شاحنات الطعام خلال سوق رايب الليلي.

وتوجهوا إلى مسرح مول الإمارات يوم 23 أبريل لحضور عرض كريزي كيتشن من تقديم الشخصيتين الشهيرتين في الإمارات في مجال تقديم العروض الترفيهية للأطفال ماجيك فيل وإيما كوينتن. ويضمن العرض للأطفال بأعمار من 4 إلى 8 سنوات قضاء أوقات مليئة بالمرح والتسلية مع فقرات ماجيك فيل الكوميدي التي تشتمل أجمل الأغاني والأنشطة التفاعلية.

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