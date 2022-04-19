فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى القصيم في السعودية

المصدر: البيان

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أعلنت فلاي دبي، اليوم أن رحلاتها إلى القصيم في المملكة العربية السعودية ستستأنف اعتبارا من الأول من مايو المقبل بواقع رحلة يوميا. وبذلك يرتفع عدد الوجهات التي تخدمها الناقلة في المملكة إلى ثماني وجهات.

وسعت فلاي دبي شبكة وجهاتها لتصل اليوم إلى أكثر من 95 وجهة في 50 دولة يدعمها أسطول حديث يتألف من 63 طائرة من طراز بوينغ 737.

ومع استئناف الرحلات اليومية إلى القصيم، نمت شبكة فلاي دبي في المملكة العربية السعودية الآن إلى ثماني وجهات بما في ذلك العلا والدمام وجدة والمدينة المنورة والرياض والطائف وينبع.

تفاصيل الرحلات

ستعمل الرحلات إلى مطار القصيم الدولي (ELQ) يوميًا من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي (DXB) في الفترة ما بين 1 مايو و 9 مايو.

سيتم تشغيل هذه الرحلات مؤقتًا من دبي وورلد سنترال (DWC) خلال مشروع تجديد المدرج الشمالي الذي أعلنت عنه مطارات دبي والمقرر تنفيذه في الفترة من 09 مايو إلى 22 يونيو 2022. وستستأنف الرحلات إلى القصيم من مطار دبي الدولي (DXB) اعتبارًا من 23 يونيو.

تبدأ أسعار تذاكر ذهاب وعودة لدرجة الأعمال من دبي إلى القصيم من 4500 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 1،450 درهما.

فيما تبدأ أسعار تذاكر ذهاب وعودة لدرجة الأعمال من القصيم إلى دبي من 4،500 ريال سعودي وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 1،390 ريال سعودي.

يمكن حجز الرحلات من موقع فلاي دبي الإلكتروني (flydubai.com) أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45, أو من متاجر فلاي دبي للسفر.

للحصول على الجدول الزمني الكامل والأسعار ، يرجى زيارة: https://www.flydubai.com/en/plan/timetable

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