طيران الإمارات تعزز خدماتها من وإلى الجزائر

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات عن تعزيز خدمتها من وإلى الجزائر استجابة للطلب الكبير على السفر. واعتباراً من 1 مايو 2022، ستشغل الناقلة أربع رحلات أسبوعياً بين دبي والجزائر بدلاً من رحلتين في الأسبوع حالياً. ولم تعد الخدمة بين الجزائر ودبي تمر عبر تونس، ما يوفر مزيداً من المرونة والراحة للسفر من الجزائر إلى دبي أو عبرها إلى مختلف محطات شبكة طيران الإمارات الواسعة، التي تغطي أكثر من 130 وجهة.



وتخدم طيران الإمارات رحلاتها بين دبي والجزائر، بطائرات البوينج 777-300ER. وسوف تشغل الرحلتين الجديدتين يومي السبت والأحد، بالإضافة إلى الرحلتين الحاليتين يومي الثلاثاء والخميس. وتقلع الرحلة "ئي كيه 757" من مطار دبي الدولي في الساعة 8:45 صباحاً، وتصل إلى الجزائر العاصمة في الساعة 12:55 ظهراً. أما رحلة العودة "ئي كيه 758" فتغادر مطار هواري بومدين في الجزائر في الساعة 3:45 عصراً وتصل إلى دبي في الساعة 1:05 بعد منتصف الليل.



وقال عمر الحميري، مدير طيران الإمارات في الجزائر: "شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب على السفر من وإلى الجزائر، وخصوصاً إلى دبي وما بعدها إلى وجهات أخرى عبر شبكتنا تفتح أو تخفف قيودها تدريجياً. وانطلاقاً من التزامنا نحو الجزائر، فإننا نأمل من خلال زيادة الرحلات دعم حركة المسافرين من وإلى البلاد التي تسير قدماُ على درب التعافي الاقتصادي بعد الجائحة".



وأضاف قائلاً: "بدأنا خدمة الجزائر منذ نحو 10 سنوات، حيث نربط الجزائريين بالعالم ونقدم تجربة ذات مستوى عالمي على متن الطائرة، مع إعطاء الأولوية لصحة وسلامة عملائنا. ونتطلع إلى تعزيز خدماتنا بشكل أكبر في المستقبل لتوفير خيارات سفر أفضل لعملائنا مع تنامي الطلب".



وتحافظ دبي، منذ استأنفت نشاطها السياحي بأمان في يوليو 2020، على مكانتها كواحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في العالم. وتقدم المدينة لزوارها من السياح ورجال الأعمال مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي. وقد نالت تصنيف "تريب أدفايز" كأكثر الوجهات شعبية لعام 2022 نتيجة اختيار المسافرين.



وتواصل طيران الإمارات إعطاء الأولوية القصوى للسفر الآمن من خلال تنفيذ تدابير شاملة في جميع نقاط الاتصال على الأرض وفي الأجواء لتزويد ركابها بأعلى معايير السلامة والنظافة في كل خطوة من الرحلة. ويمكن للعملاء المسافرين من دبي أيضاً الاستفادة من أحدث تقنيات عدم التلامس لتسهيل تنقلهم عبر المطار.



كما تقدم طيران الإمارات لعملائها تجربة تناول طعام متميزة في الأجواء من خلال قوائم متعددة الأطباق مستوحاة من المنطقة ومن إعداد فريق من الطهاة الحائزين جوائز مع تشكيلة واسعة من المشروبات الفاخرة. ويمكن للعملاء الجلوس والاسترخاء في مقاعدهم والاستمتاع بما يختارونه مما يزيد على 5000 قناة من المحتوى الترفيهي العالمي، الذي يتضمن الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والبودكاست والألعاب والكتب الصوتية والمزيد، مع نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية.



يمكن شراء التذاكر من موقع emirates.com أو مكاتب مبيعات طيران الإمارات أو عبر وكلاء السفر المعتمدين أو من خلال وكلاء السفر عبر الإنترنت. ويتعيّن على العملاء التحقق من أحدث قيود السفر الحكومية في بلدهم الأصلي والتأكد من استيفائهم متطلبات السفر إلى وجهاتهم النهائية.

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