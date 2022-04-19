بعد غياب لأكثر من عامين.. أول سفينة سياحية تعود إلى سيدني الأسترالية

المصدر: البيان

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وصلت أول سفينة سياحية منذ أكثر من عامين إلى ميناء سيدني هذا الصباح، حيث لقي برنامج Pacific Explorer التابع لشركة P&O Australia ترحيباً خاصاً بعد عودته إلى أستراليا من ليماسول في قبرص، عبر سنغافورة.

جدير بالذكر أن هذه السفينة يمكن أن تحمل 1998 راكباً و 924 من أفراد الطاقم، بحسب موقع "أستراليا بالعربي"

ورحب بالسفينة مارغريت فيتزجيرالد، رئيسة كرنفال أستراليا وشركة P&O Cruises Australia، وديفيد إليوت وزير النقل في نيو ساوث ويلز.

ولن تذهب السفينة في أول رحلة بحرية لها مع الركاب حتى 31 مايو، لإجراء أول مكالمة في محطة الرحلات البحرية الدولية الجديدة في بريسبان في 2 يونيو.

في سياق ذلك، ستؤدي عودة السفن السياحية إلى إعادة ضخ النقود التي تشتد الحاجة إليها في الصناعة، التي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار والتي تدعم 18000 وظيفة أسترالية، بالإضافة إلى أنها ستسمح لعشاق الرحلات البحرية بالانغماس في العطلات التي يحبونها، حيث قام 1.35 مليون أسترالي برحلة بحرية في العام 2018.

وينتظر أن يعود المزيد من السفن تدريجياً إلى أستراليا في الأشهر المقبلة. كما تنشغل شركات الرحلات البحرية بإعادة توظيف الموظفين، بينما يستعد الموردون أيضاً لعودتهم بعد عامين من عدم العمل.

تجدر الإشارة إلى أنه تمت دعوة عشاق الرحلات البحرية للترحيب بالسفينة من خلال التجمع حول الميناء.

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