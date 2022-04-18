«لابيتا دبي باركس» وجهة تحاكي جزر المحيط الهادئ

المصدر: دبي - البيان

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دعا منتجع لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس زواره للاحتفال بشهر رمضان الكريم حيث يقدم تجربة رمضانية مدهشة في وجهة تحاكي جزر المحيط الهادئ وينتظر الزوار أروع العروض للإجازات المحلية القصيرة.

عيشوا تجربة رمضانية لا مثيل لها، وتشمل الإقامة ليلة في غرفة أنيقة مع تذاكر إلى المدينة الترفيهية المفضلة لديكم بالإضافة إلى تناول إفطار شهي في مطعم كاليا وكل ذلك بسعر 1,469 درهماً إماراتياً فقط ما يجعله عرضاً لا يمكن تفويته!

وضمن العرض، يمكن للجميع الاستمتاع بالإفطار في مطعم كاليا الذي يقدم تشكيلة واسعة من الأطباق التقليدية اللذيذة على أنغام العود، كما يمكن الدخول في قاعة الشيشة مجاناً.

ويعدّ مطعم كاليا الوجهة المثالية لتناول الإفطار الرمضاني والاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق اللذيذة والمغذية، وتشمل الخيارات عدداً من الأطباق العربية الشهيرة ومنها أوزي لحم الغنم ومنسف اللحم الشهي وتشكيلة مذهلة من الحلويات العربية. كما تشتمل التجربة الرمضانية على جميع المشروبات الرمضانية التقليدية لتعيش الأسرة بأكملها أجواء رائعة ترضي الأذواق كافة.

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