أسكوت للفنادق ترتقي ببرنامج مكافآت أسكوت ستار احتفالاً بمرور عامه الثالث

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أسكوت للفنادق، المملوكة بالكامل لشركة كابيتالاند للاستثمار، عن تحديث برنامج ولاء العملاء الخاص بها، وهو برنامج مكافآت أسكوت ستار، لتقدّم للأعضاء مزيداً من المزايا عند الحجز عبر القنوات المباشرة، فاحتفالاً بالعام الثالث لبرنامج المكافآت في أبريل الجاري، بات بإمكان الأعضاء اكتساب نقاط مقابل عدد من الحجوزات المحدّدة التي يجرونها من خلال مكاتب الحجز الخاصة بأسكوت، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو برنامج وي تشات أو حتى عبر أحد وكلاء السفر المعتمدين ضمن نظام الانتشار العالمي لدى أسكوت. وسيتمكّن الأعضاء أيضاً من جمع النقاط مقابل الحجوزات الفورية في فنادق أسكوت المدرجة في برنامج المكافآت والبالغ عددها 400.

وفي هذا السياق، علّقت تان بي لينغ، المديرة العامة للعلامة التجارية والتسويق لدى أسكوت: «ها قد مرّت ثلاث سنوات ولا تزال أسكوت ثابتة في التزامها بجعل برنامج مكافآت أسكوت ستار أحد أكثر برامج الولاء مرونة في قطاع الضيافة، فمنذ إطلاقه في العام 2019، يسجّل البرنامج تزايداً بعدد أعضائه بنسبة 40% سنوياً، كذلك فإن الأعضاء يواصلون التزامهم تجاه البرنامج، إذ يجرون 90% من الحجوزات المباشرة عبر الإنترنت في فنادق أسكوت، كما يُعتبر 50% منهم ضيوفاً دائمين».

وتعليقاً على بلوغ البرنامج عامه الثالث، قال فنسنت ميكوليس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا والهند: «يسعدنا أن نحتفل مع أعضائنا المخلصين بمرور العام الثالث على نجاح برنامج مكافآت أسكوت ستار، فلطالما كانت فنادق أسكوت الوجهة الأولى التي يختارها المسافرون العالميون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، سواء كان ذلك للترفيه أو للعمل. وفيما يستمر فتح الحدود العالمية بين مختلف الدول وفيما نواصل التقدّم في خطتنا التوسّعية عبر المنطقة، نتطلّع إلى الترحيب أكثر وأكثر بأعضاء برنامج المكافآت ليشعروا أنهم في منزلهم الثاني».

تجدر الإشارة إلى أنّ أسكوت تشغّل حالياً 16 فندقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وآسيا الوسطى، من ضمنها: أسكوت كورنيش الخبر، أسكوت رافال العليا الرياض، أسكوت صاري جدة، أسكوت التحلية جدة، سيتادينز السلامة جدة، سبيكترومز ريزيدنس جدة وسمرست داون تاون الخبر، الذي تم افتتاحه حديثاً في المملكة العربية السعودية، وسمرست مسلك إسطنبول في تركيا، وأسكوت بارك بلايس دبي، وسيتادينز قرية الثقافة دبي وسيتادينز مترو سنترال دبي (امتياز) في الإمارات العربية المتحدة، وسمرست الفاتح البحرين، وسيتادينز الغبرة مسقط الجديد، والفريد التصميم في عمان، وسمرست الخليج الغربي الدوحة، الذي أعيد افتتاحه مؤخراً في قطر، وسمرست سيتي سنتر أتيراو في كازاخستان، وهو أوّل وجهة لأسكوت في آسيا الوسطى، وسمرست ويستفيو نيروبي في كينيا، الذي تم افتتاحه حديثاً، وأدخل العلامة التجارية إلى شرق أفريقيا.

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