طيران الإمارات تقدم لركابها أطباقاً خاصة في «الفصح»

المصدر: دبي- البيان

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تقدم طيران الإمارات وجبات تقليدية خاصة لركابها على الأرض وفي الأجواء بمناسبة عيد الفصح، وذلك قبل وأثناء الرحلات في جميع الدرجات، وذلك في إطار التزامها بإسعاد عملائها العالميين بتجارب موسمية فريدة.

وتتوفر قائمة الفصح للعملاء في جميع الدرجات من اليوم وحتى 18 أبريل الجاري للمسافرين من دبي إلى وجهات في أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وجنوب إفريقيا والبرازيل والفلبين. كما تتوفر القوائم الخاصة للعملاء المسافرين على الرحلات من دبي إلى قبرص واليونان في الفترة من 23 إلى 25 أبريل احتفالاً بعيد الفصح للذين يسيرون على التقويم الشرقي.

ويستمتع العملاء بالكعك الساخن المميز من طيران الإمارات أو بريوش الزبيب في وجبة الإفطار على رحلات معينة. ويمكن لركاب الأولى والأعمال الاختيار من الحلويات المستوحاة من عيد الفصح مثل كعكة عيد الفصح المكوّنة من موس الشوكولاتة مع حشوة صلصة التوت والمزينة بالتوت وفتات الشوكولاتة الداكنة. ويسعد الأطفال في جميع الدرجات بالحلوى التي تحتوي على بيضة عيد الفصح. وتقدم هذه الأصناف الموسمية إضافة إلى مأكولات مستوحاة محلياً على رحلات طيران الإمارات.

وتقدم صالات طيران الإمارات الست بمطار دبي ومعظم صالات الناقلة حول العالم أطباقاً خاصة حتى 18 أبريل. وفي دبي تذوق تورتة الشوكولاتة الغنية أو كعكة الجبن بالشوكولاتة في صالتي الدرجة الأولى. وتقدم صالة درجة الأعمال كعكة الجزر وبراوني الشوكولاتة مع صلصة الكراميل.

وفي المطارات الدولية الأخرى، يستمتع أعضاء برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين وركاب الدرجتين الأولى والأعمال بقوائم مع أطباق محلية مختلفة، مثل شرائح لحم الضأن الرومانية في روما، والأسماك المخللة الجنوب أفريقية في كيب تاون، وخبز الخميرة الحلو في هامبورغ، وطبق فخذ الضأن والبطاطا وكعكة الشوكولاتة بالقشدة في صالات الولايات المتحدة.

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