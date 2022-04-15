فوضى سفر غير مسبوقة بمطارات أستراليا في عطلة عيد الفصح

المصدر: البيان

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شهدت مطارات أستراليا فوضى عارمة تمثّلت بطوابير طويلة وضخمة وركاب سافروا دون حقائبهم وإلغاء عدد من الرحلات.

ومن المتوقّع أن يسافر حوالي مليون أسترالي جواً في عطلة عيد الفصح وسط معاناة من طواقم المطارات لاستيعاب الأعداد الضخمة خلال الأسبوع وتحذيرات بالكثير من التأخير، بحسب موقع "أستراليا بالعربي"

ورصدت وسائل الإعلام بعض مظاهر الفوضى، حيث لم تقلع بعض الرحلات أبداً بسبب عزل الموظفين كالرحلة من هوبارت إلى أديلايد ظهر أمس الخميس.

أيضاً أقلعت طائرة من ملبورن إلى بريسبان دون تحميل حقائب المسافرين، وقال المطار إن أمتعتهم ستصل خلال أيام.

وفي إحصائيات السفر، سجّل مطار ملبورن أكثر من 88000 مسافر، ومطار سيدني 82000 مسافر، ومطار بريسبان 59000 مسافر، ومطار أديلايد 25000 مسافر.

وبدأت طوابير المسافرين في مطارات سيدني وبريسبان وأديلايد من الساعة الخامسة فجراً، واضطر بعض الركاب الواصلين من بيرث إلى ملبورن للانتظار حوالي الساعة للحصول على حقائبهم.

وطلبت إدارة المطارات من المسافرين التواجد قبل ساعتين من موعد الرحلة بسبب تأخيرات إتمام الإجراءات.

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