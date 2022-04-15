1.1 مليون مقعد على الرحلات الجوية في الإمارات خلال أسبوع

المصدر: دبي - بشار باغ

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من المتوقع أن تشغل شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة أكثر من مليون و106 آلاف مقعد على متن رحلاتها الجوية خلال الأسبوع الجاري الذي بدأ يوم الاثنين 11 أبريل، فيما بلغ عدد المقاعد عبر الرحلات الجوية في الدولة الأسبوع السابق مليوناً و113 ألف مقعد بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأوضحت المؤسسة أن الإمارات تحتل المرتبة السادسة عالمياً من حيث نمو السعة المقعدية خلال الأسبوع الجاري، وذلك ضمن أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي حول العالم، إذ ارتفعت السعة المقعدية خلال الأسبوع الجاري بنسبة بلغت نحو 613%، مقارنة مع الأسبوع ذاته من عام 2020.

وبحسب بيانات «أول إيه جي»، فمن المتوقع أن تشغل شركات الطيران في دول منطقة الشرق الأوسط ما يقارب 3.88 ملايين مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنمو طفيف بنسبة 0.4% مقارنة بالأسبوع السابق، وأشارت إلى أن سوق النقل الجوي في الدولة يستحوذ على 28.5% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران على مستوى المنطقة.

وعلى المستوى العالمي، فقد ارتفعت السعة المقعدية المجدولة خلال الأسبوع بنسبة 1.5% لتصل إلى 85.2 مليون مقعد، مقارنة مع 83.9 مليون مقعد في الأسبوع السابق، وأوضحت المؤسسة أن قدرة الناقلات الجوية العالمية واصلت التعافي، حيث أضافت 1.5 مليون مقعد إضافي هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الذي قبله، مشيرةً إلى عدة تحديات تقف في طريق التعافي الكامل لقطاع النقل الجوي عالمياً ومن ضمنها نقص الموظفين في العديد من شركات الطيران والمطارات في الدول الأوروبية، إلى جانب القيود على السفر في الصين نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة هناك وفقاً لمؤسسة «أو إيه جي».

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