دبي ثاني أفضل وجهة سياحية عالمية خلال الجائحة

المصدر: دبي - نهى حوّا

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احتلت دبي المركز الأول عربياً والثاني عالمياً كأفضل وجهة سياحية لعام 2021 في تصنيف شركة أبحاث «يورو مونيتور» التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، وكانت الوحيدة بين الأسواق الناشئة التي وصلت إلى لائحة المدن العشر الأوائل في العالم، في حقبة شهدت تفشي جائحة «كوفيد 19».

وحققت دبي الريادة في السبق من خلال إعادة فتح أبوابها أمام السياح في يوليو 2020، كما أعطى معرض «إكسبو 2020 دبي» الدولي الذي انطلق في أكتوبر 2021 العام الماضي الإمارة دفعة إضافية.

وتنشر «يورومونيتور» قائمة بأفضل 100 وجهة مدينة سياحية بحسب أعداد الزوار، قبل أن يغير وباء «كوفيد 19» قواعد اللعبة. وقد استبدلت «يورو مونيتور» هذا العام تلك القائمة بمؤشر جديد لأفضل 100 مدينة سياحية في أنحاء العالم، بالاعتماد على 6 ركائز جديدة منها عوامل تعتمد على الصحة والسلامة.

فنجاح مدينة ما كوجهة سياحية يتجاوز عدد زوارها، وفقاً لشبكة «سي إن إن» الأمريكية. فهناك البنى التحتية والاستدامة والاقتصاديات، وكيف تتكيف المدينة مع تحديات جذب المسافرين واستيعابهم، مع الحفاظ على نوعية الحياة للمقيمين، هذا عدا فعالية استجابتها لوباء «كوفيد 19».

وقد احتلت دبي المرتبة الرابعة عالمياً في ركيزة أداء الصحة والسلامة بفضل الإجراءات الوقائية الصارمة التي اتخذتها الحكومة لمحاربة «كوفيد 19». وبحلول أبريل 2022، كان أكثر من 98% من سكان دبي قد خضعوا للتطعيم مع إلزامية ارتداء القناع في الأماكن العامة المغلقة.

وجاءت باريس في المركز الأول كأفضل وجهة سياحية في عام 2021، حيث حلت الأولى في ركيزة أداء السياحة، والثانية في مؤشر السياسة السياحية والبنية التحتية، لكنها احتلت مرتبة متدنية من حيث الصحة والسلامة.

ومن بين المدن الـ10 الأكثر جاذبية للسياحة لعام 2021، هناك أمستردام في المرتبة الثالثة، ثم مدريد، روما، برلين، نيويورك، لندن، ميونيخ وبرشلونة بالترتيب على التوالي.

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