20 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في الربع الأول

المصدر: أبوظبي - وام

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كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن تخطي أرقام المسافرين عبر مطارات الدولة حاجز الـ20 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلةً 20 مليوناً و381 ألف مسافر، مقابل 8 ملايين و660 ألف مسافر المسجلة في الفترة ذاتها من العام 2021، محققة بذلك نسبة ارتفاع بلغت 135%.

وأكد سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الأرقام المسجّلة تثبت أن قطاع الطيران في الإمارات نجح في تجاوز تحديات أزمة «كوفيد 19» واستئناف مرحلة نمو متصاعدة تعكس حجم الثقة والمكانة العالمية التي يتمتع بها. وقال في تصريحات، إن الدور الذي لعبه «إكسبو 2020 دبي» في تنشيط حركة المسافرين من وإلى الدولة خلال الفترة الماضية، التي اقتربت جداً من الأرقام والمعدلات المسجلة في 2019.

وأفاد بأن قطاع الطيران المحلي يمثل إحدى أبرز دعائم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته الوازنة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مضيفاً أن القطاع يشكل عصباً رئيساً في استراتيجية الدولة لاقتصاد ما بعد النفط مدعوماً بكثير من الإنجازات الفعلية على الأرض ودوره البارز في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبالعودة إلى أرقام المسافرين، قفز إجمالي أعداد المسافرين القادمين عبر مطارات الدولة خلال الربع الأول من 2022 إلى 6 ملايين و901 ألف قادم وبنسبة زيادة بلغت 114%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت 3 ملايين و232 ألف مسافر قادم إلى الدولة.

وارتفعت أعداد المغادرين عبر مطارات الدولة في الربع الأول من 2022 لتصل إلى أكثر من 6 ملايين و539 ألف مغادر وبنسبة زيادة بلغت 108%، مقارنة بنحو 3 ملايين و138 ألف مغادر في الربع الأول من 2021.

‎وفي السياق ذاته، ارتفع إجمالي عدد المسافرين من فئة العبور «ترانزيت» عبر مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 6 ملايين و940 ألف مسافر وبنسبة زيادة بلغت 203%، مقارنة بشهر يناير 2021 الذي سجل نحو 2 مليون و290 ألف مسافر.

وكانت مطارات دبي وأبوظبي والشارقة حققت أداءً متصاعداً على مستوى أعداد المسافرين في 2021، مسجلةً ما يزيد على 41 مليوناً و370 ألف مسافر وبنسبة زيادة قدرها 15.8%، مقارنة بـ2020، الذي بلغ فيه عدد المسافرين 35 مليوناً و370 ألف مسافر تقريباً.

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