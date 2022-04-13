طيران الإمارات تطلق منصة لحجز برامج سياحية حسب الطلب

المصدر: البيان

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أطلقت طيران الإمارات منصةً قويةً للعملاء تتيح لهم تصفح وإنشاء وحجز برامجهم الخاصة بسهولة، بما في ذلك الرحلات الجوية والإقامة الفندقية وزيارات مناطق الجذب الرئيسية وتجارب تناول الطعام والترفيه الأخرى في دبي والإمارات العربية المتحدة.

وتوفر منصة تجربة دبي للعملاء الاختيار من بين برامج محددة مسبقاً إذا كانوا يزورون دبي لأول مرة، أو إذا كانت لديهم اهتمامات محددة في الرياضة أو الثقافة أو المغامرة أو الترفيه والفنون. كما يمكنهم أيضاً الاستمتاع بإنشاء برامج فريدة خاصة بهم، أو الاختيار من قائمة واسعة من الأنشطة الرئيسية وخيارات تناول الطعام، أو المزج بين الخيارات، باستخدام برامج محددة مسبقاً كنقطة بداية.

ويوفر مخطط برنامج الرحلة سهل الاستخدام تفاصيل مثل المدة المقدرة وخريطة الموقع والتكلفة، سواء كان الاختيار من مناطق الجذب المجانية الشهيرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة أو تلك التي تتطلب الحجز المسبق والدفع. كما يوفر المخطط سهل الاستخدام أيضاً تفاصيل عن منطقة الجذب المقصودة في دولة الإمارات، مثل المدة المقدرة وخريطة الموقع والتكلفة ما يتيح للعملاء التخطيط بثقة وتحقيق أقصى استفادة من زيارتهم إلى دبي والإمارات العربية المتحدة.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "نحن فخورون بالترويج لأفضل ما يمكن أن تقدمه دبي ودولة الإمارات على منصة تجربة دبي، التي تتكامل مع emirates.com، حيث توفر هذه المنصة القوية لعملائنا إمكانية تخطيط رحلاتهم ومحطاتهم في دبي والدولة والاستفادة من الأسعار الحصرية والتوصيات الموثوقة".

واضاف بقوله: "تهدف طيران الإمارات من خلال منصة تجربة دبي إلى إضافة قيمة لعملائها وإثراء رحلاتهم، وفي نهاية المطاف استقطاب مزيد من الناس لزيارة مقرنا ومركزنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسوف نواصل إضافة المزيد من المحتوى القيّم على تجربة دبي، كما ننظر في فرص إطلاقه للعملاء في مزيد من الأسواق".

ويمكن حالياً لعملاء طيران الإمارات في 19 دولة إنشاء برامج غنية ومخصصة من بين مجموعة مختارة من أكثر من 100 فندق و200 نشاط، وإضافتها إلى حجز طيران قائم مع طيران الإمارات أو عمل حجز جديد حولها. والدول هي: أستراليا، البحرين، كندا، مصر، غانا، كينيا، الكويت، لبنان، نيوزيلندا، نيجيريا، باكستان، جنوب إفريقيا، السودان، سويسرا، تنزانيا، أوغندا، الولايات المتحدة الأميركية، زامبيا وزيمبابوي.

ويتوفر للعملاء الذين يخططون ويحجزون رحلاتهم عبر منصة تجربة دبي الاستمتاع بما يلي:

مزايا الرحلة: توفير 10% على الحجوزات الجديدة مع طيران الإمارات

مزايا الفندق: مزايا حصرية تشمل الأسعار المخفضة والإلغاء المجاني حتى 72 ساعة قبل تسجيل الوصول ووجبة إفطار مجانية وتسجيل الوصول على مدار الساعة في أكثر من 100 فندق، ما يضمن توفر الغرف بغض النظر عن وقت الوصول إلى دبي

الأنشطة: تخفيضات وأسعار حصرية على أكثر من 200 نشاط

مخطط موحد على emirates.com: مخطط فريد مع عرض برنامج الرحلة ساعة بساعة، ما يزيد الثقة ويعظم الفائدة للعملاء، الذين يمكنهم أيضاً عرض مسار الرحلة والإضافة إليه في أي وقت على emirates.com من خلال حجز رحلاتهم.

توصيات منظمة: أكثر من 200 اقتراح لأنشطة في دبي، بما في ذلك الزيارات المجانية، وتلك التي تتطلب دفع رسوم في الموقع، ومعالم الجذب التي تحتاج الحجز والدفع المسبق، مع إضافة مزيد من القوائم باستمرار. يمكن أيضاً حجز توصيات تناول الطعام مباشرة مع المطعم وإضافتها إلى برنامج الرحلة.

منصة تجربة دبي من طيران الإمارات: www.emirates.com/dubai-experience

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