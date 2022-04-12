فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى الطائف في السعودية من 15 أبريل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت فلاي دبي أنها ستستأنف رحلاتها إلى الطائف في المملكة العربية السعودية من 15 أبريل بواقع رحلة يومية، ليرتفع بذلك عدد الوجهات التي تخدمها الناقلة في المملكة إلى 7 وجهات.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: يسعدنا أن نرى شبكتنا تنمو لتصل إلى أكثر من 95 وجهة متميزة يدعمها أسطول متنامٍ مع توالي تسلمنا المزيد من الطائرات الجديدة في الأشهر القليلة المقبلة. ونتطلع إلى الترحيب بمسافرينا مرة أخرى على رحلاتنا إلى الطائف ونتوجه بالشكر إلى السلطات المختصة في المملكة على دعمها المستمر.

وتقع الطائف على بعد أقل من 100 كيلومتر شرقي مكة في وادٍ على الجانب الشرقي من جبال الحجاز. وتعد المدينة التي تعود إلى آلاف السنين وجهة صيفية مفضلة للباحثين عن الطقس اللطيف الذي يوفره ارتفاع المدينة. وبسبب مناخها المعتدل وأراضيها الخصبة، حصلت المنطقة على لقب «حديقة الحجاز» وتشتهر بأنها مدينة الورود إذ تنتج أكثر من 900 مزرعة ورد أكثر من 300 مليون زهرة كل ربيع.

وتمكنت فلاي دبي من بناء شبكة تصل إلى أكثر من 95 وجهة في 50 دولة يخدمها أسطول حديث يتألف من 63 طائرة بوينغ 737. ومع استئناف الرحلات اليومية إلى الطائف، نمت شبكة فلاي دبي في السعودية إلى سبع وجهات بما في ذلك العلا والدمام وجدة والمدينة المنورة والرياض وينبع.

تفاصيل الرحلات

وستنطلق رحلات الطائف اليومية من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي إلى مطار الطائف الدولي. وتبدأ أسعار التذاكر ذهاباً وعودة لدرجة الأعمال من دبي إلى الطائف من 3100 درهم. وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 1800 درهم، في حين تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من الطائف إلى دبي من 4200 ريال سعود وأسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 1800 ريال سعودي.

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