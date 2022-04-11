تجارب وعروض مميزة من أبرز وجهات دبي في رمضان

المصدر: دبي - البيان

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كشفت أبرز وجهات دبي مثل حي دبي للتصميم و«بلوواترز» وسوق مدينة جميرا وغيرها عن مجموعة متنوعة من التجارب والعروض التي سوف يستمتع بها العائلات والأصدقاء وأفراد المجتمع خلال شهر رمضان المبارك، احتفاءً بالعادات والتقاليد التي يتميز بها شعب الإمارات الأصيل وشعوب المنطقة كلها، وشملت عروض المطاعم:

باجيري فورم

يقدم مخبز «باغيري فورم» في حي دبي للتصميم خيارات متنوعة للسحور طوال الشهر الفضيل، تتضمن تشيز كيك الحلاوة، وكيك فادج الشوكولاته، وباشن فروت ولاتيه الكراميل، إضافة إلى كعكة التمر بالكراميل التي تقدم مع آيس كريم الفانيليا.

غوت برغر

كما يقدم مطعم غوت برجر في حي دبي للتصميم وجبات شهية وقائمة طعام مميزة تم إعدادها للعائلات والأصدقاء خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى عرض السحور بما يشمل نكهات الآيس كريم والحلويات والعصائر الرمضانية.

ذا هوست

وبدوره يقدم مطعم «ذا هوست» في حي دبي للتصميم تجربة سحور مبتكرة طوال شهر رمضان، حيث تتضمن تشكيلة واسعة من الشوكولاته البلجيكية الفاخرة والقهوة الرائعة والحلويات مثل الكنافة، والعسلية، وطبق بودينغ التمر، وغيرها.

ذا لايت هاوس

ويقدّم مطعم «ذا لايت هاوس» في حي دبي للتصميم مجموعة مختارة من المقبلات والأطباق المبتكرة والحلويات المستوحاة من أجواء منطقة البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب ألذ الأطباق المعدّة من المنتجات الطازجة والموسمية، في أجواء رائعة للعائلات والأصدقاء، ليستمتعوا بوجبة الإفطار التي تضم ثلاثة أطباق مقابل 150 درهماً إماراتياً، وذلك طوال شهر رمضان.

موهالا

يعتبر مطعم «موهالا» قصيدة للأحياء المجتمعية في الهند، وهو يأخذ رواده في رحلة لاستكشاف الأطباق المتنوعة عبر أجزاء مختلفة من الهند. ويقع المطعم في حي دبي للتصميم، ويقدّم تجربة رائعة من خلال الأطباق الهندية المتنوعة مع الاهتمام المميز بالتفاصيل والنكهات. وبألوانه النابضة بالحياة، يعدّ موهالا المكان المناسب لفناني الطهي في رمضان، وهو يدعو زواره للاستفادة من قائمة الطعام المحددة المكونة من ثلاثة أطباق مقابل 115 درهماً إماراتياً للفرد، وذلك على وجبة السحور طوال رمضان.

موليكيول

ويجمع مطعم «موليكيول» بين مزيج جذاب من الأجواء الفنية والأثاث الأنيق والأطباق المعدّة بخبرة وإتقان، ما يجعله من أكثر وجهات تناول الطعام شهرة في حي دبي للتصميم. ويدعو المطعم رواده للاستمتاع بقائمة إفطار مميزة مكونة من ثلاثة أطباق بقيمة 69 درهماً إماراتياً من المأكولات العالمية المستوحاة من أسلوب البيسترو، على شرفة المطعم الجميلة طوال شهر رمضان.

ذا نيم

يقدّم مطعم «ذا نيم» الموجود في حي دبي للتصميم، لرواده تجربة إفطار وسحور لا تنسى طوال شهر رمضان. وتتضمن تجربة الإفطار الحساء والمقبلات والسلطة والطبق الرئيس والتحلية، مع القهوة اللذيذة مقابل 75 درهماً إماراتياً، مع قائمة وجبات لذيذة وأجواء عصرية وحيوية مثالية لقضاء أمسية ممتعة. كما يقدّم المطعم قائمة سحور خاصة تتضمن مجموعة من اللفائف الحلوة والمالحة والحلويات المميزة.

سماط

أما مطعم سماط، الذي يقع في حي دبي للتصميم، فيقدم لزواره باقة من المأكولات الشهية المستوحاة من المطبخ الإماراتي التقليدي. ومقابل 80 درهماً إماراتياً للفرد، يقدم المطعم قوائم طعام محددة تشمل الحساء والسلطة والمقبلات والطبق الرئيس والحلويات التقليدية، وذلك على الإفطار طوال شهر رمضان.

لا بريوش

ويقدّم «لا بريوش» في جزيرة «بلوواترز» تجربة مميزة لزواره عبر مجموعة واسعة من الأطباق الرئيسة اللذيذة في أجواء رائعة تأخذهم إلى الريف الفرنسي، مع قائمة طعام رمضانية تتضمن تشكيلة من المأكولات الفرنسية الأصيلة الشهية مقابل 105 دراهم إماراتية للفرد، وذلك على الإفطار طوال شهر رمضان.

دريفن

أما مطعم «دريفن» فيقدم تجربة ممتعة ومبتكرة تجمع بين بيتزا نابولي والقهوة المعدّة يدوياً والسيارات الكلاسيكية، مع قائمة محددة من ثلاثة أطباق ومشروبات مقابل 199 درهماً إماراتياً، وذلك على وجبة الإفطار طوال شهر رمضان.

غانيدين (Günaydin)

أما مطعم «غانيدين» الذي يعد من أشهر المطاعم التركية، فيقدم لروّاده توليفة شهية من الأطباق المميزة المتبوعة بالشاي التركي الأصيل مقابل 230 درهماً إماراتياً للفرد، وذلك طوال شهر رمضان.

لينز

ومن جهته، يقدم مطعم لينز لزواره أجواء لا تنسى مع إطلالة رائعة على أفق الخليج العربي، ويقدم لهم رحلة مليئة بالنكهات العالمية، مع قائمة إفطار صحية تتضمن ثلاثة أطباق مقابل 112 درهماً إماراتياً للفرد.

مادو

ويقدم «مادو» الأطباق والحلويات والمثلجات التركية. ويقع هذا المطعم الأنيق المزيّن بألوان الأزرق والأبيض والذهبي في «ذا وارف»، منطقة التسوق الداخلية في جزيرة «بلوواترز». وخلال شهر رمضان، يقدّم مادو وجبة إفطار متكاملة تتضمن الحساء والسلطة والطبق الرئيس والحلويات مقابل 105 دراهم إماراتية فقط للفرد، وبالطبع يتبع هذه الوجبة شاي تركي أصيل ولذيذ.

صح النوم

ويعد مطعم صح النوم أفضل مكان في جزيرة «بلوواترز» للاستمتاع بأجواء رمضان وتجربة الطعام السوري والشرقي الأصيل. وتتنوع قائمة الطعام في هذا المطعم بين الوصفات التقليدية والوصفات الحديثة، ما يمنح زواره تجربة ثرية بالمأكولات الفريدة والإطلالات الرائعة وقائمة الإفطار اللذيذة التي يقدمها مقابل 150 درهماً إماراتياً، وقائمة السحور مقابل 95 درهماً.

تيتة

ويقدم «تيتة» في جزيرة «بلوواترز» ألذ الأطباق اللبنانية والمستوحاة من منطقة الشرق الأوسط بأسلوب خدمة فريد مستوحى من أمريكا اللاتينية، إلى جانب إطلالة على أفق دبي الساحر، ما يعد الزوار بتجربة لا تنسى. ويوفر المطعم أجواء مناسبة للعائلة والأصدقاء، لتناول الإفطار مع مجموعة واسعة من البوفيهات العربية والعالمية مقابل 129 درهماً إماراتياً، وذلك طوال شهر رمضان.

أنار

يَعِد مطعم أنار في سوق مدينة جميرا، زواره بتجربة مميزة للمذاق الأصيل للمطبخ الإيراني، حيث يقدم وصفات مليئة بالنكهات يزيد عمرها على 2500 عام. ومع الطهاة الإيرانيين الذين يصنعون ألذ النكهات، يبرز أنار كمكان مفعم بالأصالة والتقاليد التي تعتبر أساس أطباقه. ويمتّع المطعم زواره بإطلالات رائعة على برج العرب، مع قائمة الطعام المحددة المكونة من ثلاثة أطباق مع خيارات من المقبلات والأطباق الرئيسة والحلويات، بالإضافة إلى العصير الطازج المجاني، وذلك على وجبة الإفطار طوال الشهر الفضيل مقابل 140 درهماً إماراتياً للفرد.

نيوتن

يقدّم مطعم نيوتن الذي يقع في سوق مدينة جميرا، تجربة عالمية تدمج بين الأجواء المميزة والطعام والخدمة التي تعكس جذوره في برلين، مع تقديم وجبات الطعام بجانب الممرات المائية والمناظر الخلابة. ويَعِد نيوتن رواده بمتعة لا تضاهى مع إفطار مميز يتضمن مجموعة متنوعة من الأطباق الشهية، التي أعدّها الطاهي خصيصاً ضمن قوائم طعام تشمل المأكولات العالمية لوجبة الإفطار التي تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، ووجبة السحور طوال شهر رمضان.

ذا نودل هاوس

يدعو مطعم «ذا نودل هاوس» زوار سوق مدينة جميرا لتجربة أطباقه المستوحاة من الحضارة الآسيوية المميزة التي تناسب جميع أفراد العائلة. كما يمكن لمحبي هذا المطعم الاستمتاع بوجبة الإفطار في منازلهم من خلال باقة «99 سبباً إضافياً لتناول المعكرونة» «99 More Reasons to Noodle» المتاحة للتوصيل عبر تطبيقات «طلبات» و«كريم». ويقدّم المطعم نوعين من المقبلات، ونوعين من الأطباق الرئيسة ونكهتين من الشاي المثلج مقابل 99 درهماً إماراتياً، خلال شهر رمضان، بينما يقدم المطعم أطباق المشاركة طيلة اليوم مقابل 99 درهماً إماراتياً.

تراتوريا

تراتوريا هو مطعم إيطالي مرموق يقع بجانب الممرات المائية في سوق مدينة جميرا. يقدم المطعم تجربة مستوحاة من المطبخ الريفي التوسكاني مع الخيار بين قائمة من طبقين مقابل 100 درهم أو قائمة محددة من ثلاثة أطباق مقابل 150 درهماً إماراتياً للفرد، وذلك طوال شهر رمضان خلال، ويقدم هذا العرض خلال فترة الإفطار.

أوشنا

كلمة أوشنا تعني «الدفء» باللغة الهندية، ويحمل المطعم معاني الدفء والترحاب لزواره من خلال أطباقه المستوحاة من وصفات أصيلة تناقلتها الأجيال على مدى قرون، ويجمع المطعم بين خبرة الطهي واللمسة العصرية، ويتميز بأسلوبه ونكهاته ومكوناته التي تدمج بين توازن الألوان الذي لا يُنسى والزخارف المدروسة. ويتيح لزواره الاستمتاع بالإطلالة الجميلة على الممرات المائية الجميلة في سوق مدينة جميرا مع تذوق أشهى الأطباق من قائمة طعام خاصة مكونة من ثلاثة أطباق ومياه مجانية مقابل 145 درهماً إماراتياً خلال الإفطار.

25 ديغريز نورث

ينقل «25 ديغريز نورث» زواره في رحلة عبر السهول الشمالية للهند من خلال أطباقه المليئة بآلاف النكهات، ويعدهم بتجربة فريدة لتذوق الروائح والأطباق باستخدام التوابل والأعشاب التقليدية التي تقدم بلمسة عصرية. وفي رمضان، سيقدم المطعم وجبات إفطار خاصة محددة مقابل 79 درهماً إماراتياً للفرد، ووجبة عائلية مقابل 129 درهماً إماراتياً.

ملك الطاووق

ملك الطاووق في باي أفينيو هو وجهة محبي طعام الشارع اللبناني وأطباق المطبخ البيروتي الأصيل، ويقدم المطعم خلال شهر رمضان باقتين لوجبات إفطار مقابل 40 درهماً، وأخرى مقابل 84 درهماً، وتشمل الباقتان لفائف الطاووق المميزة أو اللحم البقري اللذيذ وبرغر الدجاج المقلي وغيرها من الوجبات الشهية التي تفوقت على الوجبات السريعة الشهيرة في المنطقة.

تانجرين

يقدم مطعم تانجرين في باي أفينيو لضيوفه المأكولات التايلاندية الرائعة وأطباق الشرق الأقصى المميزة المعدة خصيصاً لرمضان. ويأخذ المطعم زواره في جولة عبر دول آسيا من خلال الوجبات والأطباق اللذيذة القادمة من المطابخ التايلاندية والصينية والسنغافورية والإندونيسية والماليزية. وخلال شهر رمضان، يقدم مطعم تانجرين وجبة من أربعة أطباق ومشروب مجاني مقابل 79 درهماً إماراتياً فقط، بالإضافة إلى خدمة التوصيل المجاني إلى المنازل.

تازينا - باي أفينيو

يعد مقهى تازينا في باي أفينيو وجهة مثالية لمحبي الحلويات والمثلجات، ويقدّم المقهى خلال شهر رمضان للعائلة والأصدقاء فرصة شراء 4 مثلجات الجيلاتو والحصول على الخامس مجاناً، بالإضافة إلى خصم 30% على المشروبات الساخنة والكيك.

هناك المزيد من المرح في رمضان ويشمل:

السوق الرمضاني في بلوواترز

تستضيف جزيرة «بلوواترز» سوق رمضان الليلي المزين بزخارف الأرابيسك التي تعكس الأجواء الرمضانية الممتعة والمناسبة لجميع أفراد العائلة، بما يشمل من أنشطة للصغار وفعالية الراوي وعروض الموسيقى العربية الأصيلة، حيث يختتم السوق فعالياته بعروض الألعاب النارية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

السوق الرمضاني في السيف

تحتفي وجهة السيف بشهر رمضان وتقدم لزوارها أجندة سوق رمضان الليلي الغنية بالأنشطة العائلية ذات الطابع التفاعلي التي تعكس أجواء رمضان وزينته التقليدية.

وتنطلق أنشطة الأجندة يومياً مع «إطلاق مدفع الإفطار» الذي تنفذه شرطه دبي، كما ترحب السيف بزوارها للاستمتاع بموائد الإفطار والسحور على أنغام العود والقانون، وتضم الأجندة الرمضانية أيضاً المسابقات، وفعالية «الحكواتي» للصغار، وعروض التنورة، وغير ذلك الكثير.

ليالي رمضان في الخوانيج ووك وبوكس بارك

يدعو «الخوانيج ووك» و«بوكس بارك» الزوار من المجمعات والأحياء السكنية المجاورة للاستمتاع بعروض المأكولات والمشروبات الحصرية وعروض التسوق والترفيه خلال شهر رمضان، حيث سيتم تزيين الوجهتين بأضواء خلابة وديكور ذي طابع خاص. وسيختتم سوق رمضان فعالياته بمجموعة ممتعة من الأنشطة، بما في ذلك العروض الترفيهية وورش عمل الأطفال ومجموعة من عروض التسوق وتجارب الطعام والترفيه الحصرية خلال أيام العيد.

ذا أوتلت فيليدج - أنفق واربح في رمضان

أطلق ذا أوتلت فيليدج فعالية أنفق واربح احتفاءً بشهر رمضان، وسواءً أكنت ترغب في البحث عن هدايا فاخرة لهذا الموسم أو الاستمتاع بتجارب التسوق في العيد، يمكنك زيارة كشك أنفق واربح للحصول على فرصة للفوز بقسائم شرائية من أبرز العلامات التجارية في الوجهة. كما يقدم الكشك مجموعة من الأحذية والقمصان وغيرها من البضائع الأنيقة من العلامات التجارية للوجهة، والتي يمكنك شراؤها وتخصيصها حسب ذوقك بمساعدة مصمم موجود هناك.

سوق رمضان في جميرا بيتش ريزيدنس، الممشى

تجتمع مظاهر الاحتفاء بشهر رمضان في جميرا بيتش ريزيدنس، الممشى، حيث يستمتع الزوار بجولة في سوق ذي طابع خاص، مع الإفطار في مجموعة متنوعة من المطاعم، مع الأنشطة الاحتفالية اليومية مثل موسيقى العود والقانون، وفرق الجوالة الترفيهية، ورواة القصص، إلى جانب أنشطة الأطفال الغامرة، وأمسيات المسابقات وغير ذلك الكثير.

ثياتر أوف ديجيتال آرت

يقدّم ثياتر أوف ديجيتال آرت، وجهة الفن الرقمي والتعليم والترفيه الجديدة في سوق مدينة جميرا، أمسيات رائعة على أنغام العود والوتريات التراثية من 16 إلى 23 أبريل وفي 30 أبريل الساعة 9:30 مساءً، مع تذاكر تبدأ من 150 درهماً إماراتياً للفرد.

ويمكن تسجيل الأطفال في ورش «الفنان الصغير» التعليمية في الفترة من 16 أبريل إلى 7 مايو، حيث سيتعلم الأطفال في كل أسبوع تقنيات جديدة للرسم والصناعات الحرفية بإشراف مجموعة من أشهر الفنانين. وسيتم توفير جميع المواد الأولية، كما سيحصل الطلاب على شهادة عند إتمام 8 ورشات.

ويقدم ثياتر أوف ديجيتال آرت هذه الأنشطة مقابل 720 درهماً إماراتياً لكل 4 حصص، أو 8 حصص مقابل 1280 درهماً إماراتياً، أو حصة واحدة مقابل 200 درهم إماراتي.

أخيراً، وبالشراكة مع جينيريتف غاليري يستضيف ثياتر أوف ديجيتال آرت معرض «Revival of Aesthetics» الرقمي حول نسج السجاد التراثي خلال شهر أبريل، حيث يجمع الفنان أكثر من 150 ألف تركيبة من السجاد لمعالجتها بالذكاء الاصطناعي وخلق شكل جديد من الفن، مع المحافظة على الجانب التراثي الأصيل للصناعة، ليكون هذا المعرض تقاطعاً لم يسبق له مثيل بين الجماليات الشرقية التقليدية والتكنولوجيا.

ليالي فوازير رمضان في دبي وارف وليان

تقدم مجمعات دبي وارف وليان السكنية لحظات لا تُنسى وجوائز مميزة في رمضان يومي 15 و16 أبريل، وسط أجواء ممتعة وأنشطة مفعمة بالحيوية لجميع أفراد الأسرة، بما في ذلك المنافسات الودية، حيث سيحصل الفائزون بالمراكز الأولى والثانية والثالثة من كل جولة على الجوائز إلى جانب الأنشطة الرمضانية مثل أنغام العود وقصص الحكواتي وضيافة القهوة العربية والتمر وعروض المطاعم.

ليالي سوق رمضان في شروق وغروب

كما يمكن لسكان شروق وغروب الاستمتاع بالسوق الرمضاني الليلي المقام ضمن المجمعات السكنية. وفي يومي 22 و23 أبريل، يمكن لزوار السوق الاستمتاع بتجربة التسوق على أنغام الموسيقى وإشراك الأطفال في ورش الحرف الفنية واليدوية.

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