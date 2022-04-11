«العربية أبوظبي» تطلق رحلات إلى تشيناي الهندية 27 أبريل

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات بين أبوظبي ومدينة تشيناي في الهند، بدءاً من 27 أبريل 2022.

وسيتمكن المسافرون من أبوظبي الآن من حجز رحلات مباشرة إلى مطار تشيناي الدولي بأسعار منافسة.

وفي هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يسرنا إضافة تشيناي إلى شبكة وجهاتنا المتنامية انطلاقاً من العاصمة أبوظبي. ولا شك أن تسيير رحلات جديدة من أبوظبي إلى تشيناي يمنح المسافرين فرصة للتعرف على تاريخ هذه المدينة العريقة. كما تندرج هذه الخطوة في إطار التزامنا بمنح العملاء تجربة السفر الجوي المدعومة بالقيمة وبتكلفة في متناول اليد».

وتعتبر مدينة تشيناي مركزاً ثقافياً رئيسياً وتتميز بتنوعها السكاني، وتجمع بين الثقافة الهندية التقليدية والتطورات التكنولوجية المعاصرة. وتلهم السياح لاستكشاف الفنون العمرانية التاريخية والثقافة والفنون الأصيلة.

وتمثل تشيناي الوجهة السادسة للعربية أبوظبي إلى الهند بعد كل من كاليكوت، وكوتشن، وتريفاندروم، ودلهي، وجايبور. وتعتبر الوجهة 19 منذ إطلاق عملياتها في مطار أبوظبي الدولي في شهر يوليو من عام 2020.

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