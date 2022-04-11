دناتا تفتتح منشأة شحن لتوسيع عملياتها في لندن هيثرو

المصدر: لندن - البيان

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افتتحت دناتا، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، مركز شحن جديداً في مجمع «دناتا سيتي إيست» التابع للشركة في مطار لندن هيثرو.

وترفع المنشأة الحديثة المتخصصة، قدرات دناتا في أكبر مطارات المملكة المتحدة، ما يضمن استمرار المناولة السلسة لمجموعة واسعة من البضائع في وقت يشهد تنامياً سريعاً على خدمات الشحن الجوي الموثوق بها والآمنة في البلاد.

وأدت توسعات مزود الخدمات الأرضية إلى استئثار «دناتا سيتي إيست» بأكبر عمليات لمناولة البضائع خارج الموقع في أكبر مركز طيران تجاري في المملكة المتحدة.

وصُممت المنشأة الجديدة، البالغة مساحتها 10500 متر مربع «المرحلة الثانية» لتعمل إلى جوار مرفق «دناتا سيتي إيست» الحالي الذي تبلغ مساحته 22500 متر مربع «المرحلة الأولى»، والذي افتتح في سبتمبر 2019.

وسوف تتولى دناتا جميع عمليات الشحن الجوي لكل من «فيرجن أتلانتيك كارغو» و«دلتا كارغو» في منشأة «دناتا سيتي إيست». كما ستبقى الشحنات الصادرة في المرحلة الأولى من منشأة دناتا، بينما تخدم المرحلة الثانية الجديدة جميع الشحنات الواردة، ما يتيح للناقلتين توسيع قدرة المناولة بشكل كبير.

ويقع مرفقا «دناتا سيتي إيست» جنوبي مطار لندن هيثرو، وصمّما خصيصاً لاستيعاب المتطلبات التشغيلية لكل من دناتا «فيرجن أتلانتيك كارغو» و«دلتا كارغو».

وتتبنى المنشأة أحدث مبادرات الحد من الكربون في التصميم والتشغيل، بما في ذلك استخدام الألواح الكهروضوئية الشمسية والمضخات الحرارية الهوائية وشحن المركبات الكهربائية. ونالت «دناتا سيتي إيست» تصنيف BREEAM البيئي بدرجة «الممتاز» لمرحلة التصميم، مع توقعات بنيل عملية البناء التصنيف ذاته.

وأصبحت دناتا تقدم خدمات الشحن في ثماني منشآت في لندن هيثرو، بما فيها «دناتا سيتي إيست»، بفريق يضم أكثر من 750 موظفاً محترفاً. وتوفر المنشآت بنية تحتية وخدمات متطورة لمناولة البضائع لأكثر من 30 ناقلة دولية في واحدة من وجهات الشحن الرائدة في العالم. وتعاملت دناتا في عام 2021 مع ما يزيد على 500 ألف طن من البضائع في لندن.

وقال أليكس دوسنو، المدير التنفيذي لدناتا المملكة المتحدة (عمليات المطارات): «يسعدنا الإعلان عن اكتمال دناتا سيتي إيست ذات المستوى العالمي. وتقدم المنشأة الحديثة حلولاً متخصصة وتكنولوجيا رائدة في الصناعة وقدرة شحن متطورة تدعم عملاءنا في تحقيق نمو مستدام في أكثر مطارات المملكة المتحدة ازدحاماً.

ونحن ممتنون لكل من فيرجن أتلانتيك كارغو ودلتا كارغو على دعمهما وولائهما وثقتهما بخدماتنا. وسوف نواصل بذل جهودنا لتقديم أعلى مستويات الخدمة والسلامة عبر عملياتنا في كل يوم».

ورحّب المدير العام لـ«فيرجن أتلانتيك كارغو» فيليب واردلو بافتتاح مجمع «دناتا سيتي إيست»، مع استكمال المرحلة الثانية من منشأة الشحن الجديدة. وقال: «بينما نواصل العمل مع شريكنا في المشروع المشترك دلتا كارغو، عززنا أهداف أدائنا والتزامنا تجاه عملائنا.

سعادتنا لا توصف بهذه المنشأة المذهلة، التي تتيح لنا تقديم تجربة متميزة للعملاء في واحدة من كبرى عمليات مناولة البضائع في مطار لندن هيثرو. كما أن افتتاح مرفق الاستيراد يأتي مع قيامنا بتمديد عقدنا لمناولة البضائع مع دناتا خمس سنوات أخرى، ما يؤكد استمرار شراكتنا القوية والقيّمة».

من جانبه، قال المدير العام لعمليات الشحن في «دلتا كارغو» فيشال بهاتناغار: «تشكّل عملياتنا في المملكة المتحدة، بالشراكة مع فيرجن أتلانتيك، جانباً مهماً من شبكتنا العالمية.

ويعزز افتتاح مرفق دناتا من قدرتنا على تزويد العملاء تجربة شاملة لتسلّم وتسليم الشحنات. نحن ممتنون لتوسيع هذا المرفق ونقدر شراكتنا القوية والمستمرة مع فيرجن أتلانتيك كارغو ودناتا، ذلك أنها تؤهلنا لتحقيق نجاح كبير في السوق».

وفي السنوات القليلة الماضية، استثمرت دناتا بكثافة في البنية التحتية المتقدمة والمعدات والتقنيات لتعزيز قدراتها وعملياتها في الشحن، ما عزز مكانتها مزوداً رائداً لخدمات الشحن الجوي في المملكة المتحدة.

وشملت أحدث الاستثمارات، بالإضافة إلى توسعها في لندن هيثرو، افتتاح مجمع الشحن الجديد في مطار مانشستر «دناتا سيتي نورث». وتضم المنشأة القائمة في المطار 11500 متر مربع من مساحة المستودعات وهي قادرة على التعامل مع ما يزيد على 150 ألف طن من البضائع سنوياً.

وبعد إضافة سبعة مرافق، بما في ذلك ستة مبانٍ جديدة، إلى بنيتها التحتية على مدى السنوات الثماني الماضية، أصبحت دناتا تدير 13 مركزاً للشحن في ستة مطارات في المملكة المتحدة، يمكنها التعامل مع أكثر من 800 ألف طن من البضائع سنوياً.

وبالإضافة إلى التوسعات في المملكة المتحدة، استثمرت دناتا أيضاً في مرافق شحن حديثة في كل من كراتشي ولاهور (باكستان)، وأضافت سعة شحن وبنية تحتية في كل من بروكسل (بلجيكا) وسيدني (أستراليا) وتورنتو (كندا).

وأعلنت دناتا أخيراً أنها سوف تستثمر أكثر من 200 مليون يورو لتطوير عملياتها في أمستردام (هولندا)، وسوف تشغل منشأة «دناتا كارغو سيتي أمستردام» في مطار شيفول، والتي ستصبح من أكبر وأحدث مرافق الشحن على مستوى العالم.

وتوفر دناتا، التي تُعدّ واحداً من كبار مزودي الخدمات الجوية في العالم، خدمات عالية الجودة وموثوقاً بها في المناولة الأرضية والشحن والتموين والتجزئة في أكثر من 120 مطاراً في 19 دولة.

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