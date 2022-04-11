مطار دبي الأكثر ازدحاماً عالمياً للعام الثامن على التوالي

المصدر: دبي - بشار باغ

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حصل مطار دبي الدولي خلال العام 2021 على المركز الأول في قائمة المطارات الدولية الاكثر ازدحاما، ليحافظ بذلك على صدارته الدولية للعام الثامن على التوالي بحسب التقرير السنوي الصادر عن المجلس العالمي للمطارات.

وأظهر التقرير الذي يرصد أداء أهم مؤشرات النقل الجوي وحركة الركاب عالميا ان مطار دبي الدولي استقبل العام الماضي 29.1 مليون مسافر خلال عام 2021، مقارنة بنحو 25.9 مليون مسافر في عام 2020، بنسبة نمو 12.7%.

وحل مطار دبي دبي الدولي أولا بقائمة أكثر المطارات العالمية ازدحاماً في حركة الركاب الدوليين بفارق قدره 2.7 مليون مسافر مقابل مطار إسطنبول الدولي الذي حل ثانياً وتعامل مع نحو 26.4 مليون مسافر، في ما حل مطار أمستردام في المركز الثالث بنحو 25.4 مليون مسافر، تلاه فرانكفورت الدولي وباريس في المركزين الرابع والخامس بنحو 22.7 و22.6 مليوناً لكل منها على التوالي.

وفيما يتعلق بإجمالي حركة الركاب الذي يشمل المسافرين الدوليين والمحليين، حل مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي بالمركز الأول، مسجلا 75.7 مليون مسافر، يليه مطار دالاس فورت وورث الدولي بنحو 62.5 مليون مسافر، ومطار دنفر الدولي 58.8 مليون مسافر.

وبحسب تقديرات المجلس فقد بلغ إجمالي عدد الركاب حول العالم خلال العام الماضي 4.5 مليارات مسافر، بنمو وقدره 25% تقريبًا عن عام 2020، لكنها أقل بنسبة تصل إلى نحو 50% مقارنة بنتائج عام 2019، وأوضح المجلس أن مؤشرات العام 2021 تظهر علامات مشجعة على انتعاش حركة المرور.

وأوضح تقرير المجلس ان حركة الركاب في أكثر 10 مطارات ازدحامًا والتي تمثل مجتمعة ما يقرب من 10% من الحركة العالمية (463 مليون مسافر) سجلت مكاسب بنسبة 51.8% من عام 2020، وهي لا تزال أقل بنسبة 29.1% مقارنة بنتائج عام 2019.

ولفت المجلس إلى أن تصنيفات حركة المسافرين العالمية تشير إلى اتجاه مشجع نحو التعافي، مع عودة معظم المطارات الأكثر ازدحاما قبلالجائحة إلى القمة من جديد، ومن المتوقع أن يسهم الزخم الناتج عن إعادة فتح الوجهات من قبل البلدان إلى زيادة حركة السفر في النصف الثاني من عام 2022.

واوضح أن أحجام الشحن الجوي التي كانت أقل تأثراً بجائحة "كوفيد-19"، سجلت نمواً بنسبة تصل إلى نحو 15% على أساس سنوي مقارنة بعام 2020 لتصل إلى رقم قياسي يقدر بـ 124 مليون طن متري في عام 2021.

وازدادت أحجام الشحن الجوي في أكبر 10 مطارات، والتي تمثل مجتمعة نحو 25% (31.5 مليون طن متري) من حجم الشحن على الصعيد العالمي في عام 2021، بنسبة 12.1% في عام 2021 على أساس سنوي (وبنسبة 15.0% مقابل نتائج 2019)، لافتاً إلى أن المكاسب تأتي في ظل نمو الطلب المتواصل على السلع الاستهلاكية والمنتجات الصيدلانية.

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