«الاتحاد للطيران»: الطلب على السفر بأعلى مستوى

المصدر: لندن - رويترز

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قال توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للطيران»، إن الطلب الكامن على السفر بلغ أعلى مستوياته على الأرجح، حيث يبدو القطاع بصدد التعافي بعد عامين من القيود والاضطرابات المرتبطة بفيروس كورونا. وأضاف توني دوجلاس، خلال مؤتمر للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في مانشستر بإنجلترا: «أعتقد أن الطلب الكامن على السفر أكبر الآن على الأرجح عن أي وقت يمكن أن أتذكره». وأضاف: «وبالتالي ما رأيناه هو أن الطلب ينفجر تقريباً مثل صنبور إطفاء الحرائق، مع تخفيف القيود على السفر».

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