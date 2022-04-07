انتعاش ملموس لحركة المسافرين دولياً في فبراير

المصدر: جنيف - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» عن انتعاش قطاع السفر الجوي بشكل ملموس في فبراير 2022، مقارنةً مع يناير من العام نفسه، في ظل تراجع تأثيرات متحور «أوميكرون» خارج قارة آسيا، لا سيما وأن النزاع الروسي الأوكراني، الذي بدأ في 24 فبراير، لم يكن له تأثير يُذكر على حركة المسافرين.

وسجل إجمالي حركة المسافرين في فبراير ارتفاعاً بنسبة 115.9% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي؛ مما يمثل تحسناً ملموساً عن يناير الماضي الذي شهد بدوره ارتفاعاً بواقع 83.1% مقارنةً بيناير 2021. كما انخفضت حركة المسافرين في فبراير 2022 بنسبة 45.5% مقارنة بفبراير 2019.

وانتعشت حركة المسافرين المحلية في فبراير 2022 بنسبة 60.7% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتواصل النمو الذي حققته في يناير 2022 بنسبة 42.6% مقارنةً مع يناير 2021. وسجلت الأسواق التي يتتبعها الاتحاد الدولي للنقل الجوي تباينات لافتة، حيث تراجعت حركة المسافرين المحلية بنسبة 21.8% في فبراير الماضي قياساً مع فبراير 2019.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: يشهد قطاع النقل الجوي انتعاشاً ملموساً مع تخفيف القيود الحكومية المفروضة على السفر في مناطق كثيرة من العالم. وأعتقد أن الدول التي تعمل على الحد من انتشار الجائحة بدلاً من إدارتها، كما نفعل مع باقي الأمراض، تخاطر بفقدان المنافع الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة الناتجة عن إعادة فتح الحدود الجوية الدولية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز