طيران الإمارات ضمن أفضل 100 شركة بمؤشر السمعة العالمية 2022

المصدر: دبي- البيان

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صُنفت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، ضمن أفضل 100 شركة عالمية لعام 2022 من منصة Global RepTrak 100. وتُعدّ طيران الإمارات الشركة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تمكنت من احتلال مكانة في التصنيف وبدرجة سمعة قدرها 72.7.

وتعد ريب تراك RepTrak أكبر قاعدة بيانات للسمعة في العالم تمتد إلى أكثر من 20 عاماً، وتقارن الشركات عبر مختلف الصناعات عبر العالم، من خلال تحليل الملايين من نقاط بيانات الإدراك والمشاعر من الاستطلاعات عبر الإنترنت. وتمثل النتائج التي تحققها الشركات ما يشعر ويفكر فيه مختلف الجهات ذات العلاقة تجاه علامتهم التجارية.

وتشتهر طيران الإمارات بمنتجاتها المبتكرة وخدماتها المتميّزة، وتقدم تجربة سفر لا تضاهى في جميع الدرجات على الأرض وفي الأجواء. وقادت طيران الإمارات الصناعة خلال الجائحة في العديد من المبادرات لإعادة بناء الثقة ودعم تعافي صناعة السفر والسياحة. كما دعمت المجتمعات والاقتصادات بنقل اللقاحات والأدوية والسلع التجارية الأساسية.

وتشغل طيران واحداً من أكفأ وأحدث الأساطيل، يتألف من طائرات إيرباص A380 وبوينج 777. وأطلقت مؤخراً منتج الدرجة السياحية الممتازة الذي نال إعجاب العملاء بفضل المقعد الفسيح ومساحة تمديد الساقين وغيرهما من المميزات الأخرى

وعلى الصعيد البيئي، تعد طيران الإمارات داعماً قوياً للمحافظة على الحياة البرية، وبقيت ملتزمة بالحد من انبعاثات الكربون وتأثيرها البيئي من خلال مبادرات مستدامة، بما في ذلك البطانيات المصنوعة من الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها بنسبة 100% وتقليل المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة على متن طائراتها.

وتركز منصة Global RepTrak 100 على كيفية شعور الناس وتفكيرهم وتصرفهم تجاه الشركات على مستوى العالم. ولأكثر من عقد من السنوات، دأبت ريب تراك على تصنيف أفضل 100 شركة مرموقة للاحتفال بتلك التي تتصدر السمعة العالمية في مختلف المجالات

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