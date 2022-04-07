فلاي دبي تطلق باقات عطلات عيد الفطر بأسعار تبدأ من 1949 درهما

المصدر: البيان

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أطلقت فلاي دبي عروضها الخاصة بعطلة عيد الفطر والتي تشمل باقات عطلات متكاملة الى عدد من الوجهات التي تتمتع بشعبية كبيرة بين مسافري الناقلة بأسعار تبدأ من 1949 درهما للشخص.

وتشمل باقات عطلات عيد الفطر وجهات يريفيان وباكو وبيشكيك واسطنبول والمالديف.

ويأتي توفير هذه العروض للمسافرين خلال عطلة العيد مع تنامي الطلب على السفر وتوجه كثير من الدول إلى تخفيف القيود على السفر في الوقت الذي تحظى فيه هذه الوجهات بشعبية كبيرة بين مسافري الناقلة وخاصة خلال عطلات الأعياد.

وتتنوع هذه الوجهات من حيث مقوماتها السياحية سواء الاستمتاع ببعض المناظر الرائعة، أو اكتشاف وجهات جديدة وفريدة من نوعها، حيث توفر العطلات التي تقدمها فلاي دبي مجموعة واسعة ومتنوعة من الباقات بما في ذلك رحلات الطيران ذهاب وعودة والإقامة في الفنادق والمزيد بأسعار تلائم مختلف شرائح المسافرين.

وستكون باقات عطلات العيد من فلاي دبي متاحة للحجز حتى 20 أبريل 2022 للسفر خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 05 مايو 2022.

يريفيان - أرمينيا

وتشمل الباقة الإقامة في فندق لمدة 3 ليالٍ شاملة رحلات الطيران والإقامة في فندق ثلاث نجوم ووجبة الإفطار والمطار الخاص والتنقلات بأسعار تبدأ من 1999 درهما للشخص.

باكو - أذربيجان

ابتداءً من 1949 درهمًا للشخص لمدة 3 ليالٍ بما في ذلك رحلات الطيران والإقامة في فندق أربع نجوم ووجبة الإفطار والتنقلات.

بيشكيك - قيرغيزستان

ابتداءً من 2299 درهمًا للشخص لمدة 3 ليالٍ بما في ذلك الإقامة في فندق ثلاث نجوم، ووجبة الإفطار، والتنقلات.

اسطنبول – تركيا

ابتداء من 2499 درهما للشخص لمدة ثلاث ليال بما في ذلك الإقامة في فندق ثلاث نجوم شاملة وجبة الإفطار والتنقلات.

المالديف

ابتداء من 4794 درهما للشخص لمدة ثلاث ليال بما في ذلك الإقامة في فندق أربع نجوم شاملة وجبة الإفطار والتنقلات.

اضغط الرابط لحجز باقة عطلات يرجى زيارة :

لمعرفة المزيد حول متطلبات التأشيرة من الإمارات العربية المتحدة ، يرجى زيارة: https://www.flydubai.com/en/plan/visas-and-passports/destinations-with-visa-on-arrival.aspx

تم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والمسافرين وتوفر للركاب الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم.

سيحصل العملاء الذين يحجزون رحلة عبر موقع flydubai.com على تغطية تأمينية عالمية مجانية ضد فيروس كوفيد-19 لتوفير قدر أكبر من راحة البال عند السفر.

يتعين على الركاب التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ اياتا IATA Travel Centre و IATA destination tracker لمتابعة حالة الوجهة لرحلتهم بأكملها، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران.

يمكن للمسافرين أيضًا زيارة مركز معلومات كوفيد-19 على flydubai.com لمزيد من المعلومات، أو على الرقم : +971 555 174 642

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