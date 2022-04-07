«ويز إير» تطلق رحلات جديدة إلى وجهات أوروبية

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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أعلنت شركة ويز إير إطلاق مساراتٍ جوية جديدة من أبوظبي إلى بودابست وبوخارست وكلوج نابوكا وفيينا وكاتوفيتسه وكاتانيا وباري.

وتتيح هذه الوجهات المتميزة الكثير من الخيارات للمسافرين من هنغاريا ورومانيا والنمسا وبولندا وإيطاليا إلى الإمارات. وتتوفر التذاكر حالياً على الموقع wizzair.com وعلى تطبيق الشركة للهاتف المحمول، المتوفر باللغة العربية أيضاً، بأسعار تبدأ من 289 درهماً فقط .

وتسهم شبكة رحلات ويز إير في تعزيز طابع التنوع في قطاع السفر والسياحة في الإمارات من خلال تعزيز الوصول إلى أبوظبي من العاصمة النمساوية فيينا غرباً إلى مدينة ماتالا في سريلانكا شرقاً.

وسيتم تسيير الرحلات إلى بوخارست الأحد والاثنين من 27 مارس، وإلى فيينا الاثنين والأربعاء من 28 مارس، وإلى باري الثلاثاء والسبت من 29 مارس. بينما تبدأ رحلات بودابست الأربعاء والجمعة من 30 مارس، مع زيادة الرحلات اعتباراً من 22 أبريل. كما تطلق الشركة رحلاتها إلى كاتوفيتسه الاثنين والجمعة من 1 أبريل. وتنطلق رحلات ويز إير أبوظبي إلى كلوج نابوكا أيام الخميس اعتباراً من 7 أبريل، وإلى كاتانيا أيام الأربعاء بدءاً من 30 أبريل.

وتوفر رحلات ويز إير أبوظبي أيضاً تجارب سفر مريحة ومنخفضة التكلفة إلى وجهات صلالة ومسقط (سلطنة عمان) والإسكندرية وسوهاج (مصر) وعمّان والعقبة (الأردن) وأثينا (اليونان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) وماتالا (سريلانكا) وساراييفو (البوسنة) وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها الكثير.

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