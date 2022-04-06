مسافر.كوم تتوقع ارتفاع الطلب على السفر خلال فترة الصيف

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مسافر.كوم، وكالة السفر الرائدة عبر الإنترنت، عن تقديم باقات عطلات ورحلات سفر قصيرة إلى خمس وجهات تضم كلاً من بيشكيك، صربيا، كينيا، بوكيت، وتركيا.

وذكرت الشركة أن الاستفسارات من قبل سكان الإمارات العربية المتحدة على السفر قد زادت بنسبة 50%، وذلك قبل فترة العيد والصيف، وبالتزامن مع انتهاء المدارس في الدولة. وترى الشركة أن هناك طلباً على السفر خارج الدولة مع تسهيل قواعد بروتوكول السلامة، حيث يفضل المسافرون القيام برحلات قصيرة إلى وجهات أخرى إلى جانب وطنهم الأم.

وتشمل باقات الصيف والعيد خدمة النقل من وإلى المطار، الرحلة الجوية، التأمين على السفر، الفطور، التأشيرة المجانية، بالإضافة إلى الدخول إلى بعض المواقع المحلية.

وقال رهيش بابو، رئيس العمليات في مسافر.كوم: «شهدت الفترة السابقة طلباً محدوداً على السفر من سكان دولة الإمارات، حيث كانوا يفضلون السفر إلى وجهات محددة إلى جانب بلدانهم الأصلية. ونشهد هذا العام طلباً متزايداً من قبل السكان للسفر إلى وجهات جديدة، خاصة الوجهات الدولية الأقرب والأكثر أماناً. لقد عملنا مع شركائنا من أجل تقديم خيارات متعددة تضم ثماني دول، منها جورجيا، باكو، صربيا، أرمينيا، تركيا، كينيا، بوكيت، بيشكيك».

وتوفر مسافر.كوم تجربة حجز خالية من المتاعب بما يخص حجز الرحلات الجوية، والتأشيرات، والتأمين، والإقامة في الفنادق إلى أكثر من 50 وجهة حول العالم، بالإضافة إلى إمكانية إعادة جدولة مرنة، مما يسمح للعملاء بتعديل باقات السفر الخاصة بهم مجاناً لمدة تصل إلى 6 أيام عمل من تاريخ السفر، من خلال فريق خدمة العملاء لدى الشركة الذي يعمل على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز