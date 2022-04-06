«دناتا» توسع عمليات الشحن في ألمانيا

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دناتا، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، توسيع عمليات الشحن في أوروبا من خلال الاستحواذ على «ويسكرشين للمناولة الأرضية». وسيسهم دخول دناتا إلى السوق الألمانية، الذي يتطلب موافقة حكومية، في تعزيز مكانتها كمزود عالمي رائد لخدمات الشحن.

وشركة ويسكرشين هي المشغل الحصري لمركز كولونيا بون للشحن، وهو مرفق بمساحة 12000 متر مربع في مطار كولونيا/ بون يوفر مجموعة كاملة من خدمات الشحن بفريق يضم نحو 180 موظفاً على درجة عالية من التدريب. وتتعامل الشركة مع أكثر من 85 ألف طن من البضائع سنوياً، بما في ذلك البضائع العامة والمنتجات سريعة العطب والأدوية والسلع الخطرة والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية.

ومطار كولونيا/ بون هو ثالث أكبر مطار في ألمانيا، من حيث عمليات الشحن مع إمكانات كبيرة لمزيد من النمو مستقبلاً، ويعمل المطار على مدار الساعة ويتمتع بموقع مثالي في قلب شمال غرب أوروبا مع ارتباطه بشبكة طرق برية ممتازة، وخلال 2021، حقق المطار رقماً قياسياً جديداً، حيث سجلت البضائع، التي تعامل معها نمواً بنسبة 14%.

وأبرمت دناتا اتفاقيةً مع مالك ويسكيرشن، أوليفر هيلويج، للاستحواذ على كامل أسهم الشركة، واتفق الطرفان على عدم الكشف عن تفاصيل الصفقة. ويخضع الاستحواذ لموافقة الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية، والعمل المناخي في ألمانيا.

وقال ستيوارت أنغوس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لدناتا في أوروبا: يسعدنا الإعلان عن أول استثمار لنا في ألمانيا، وذلك في إطار استثماراتنا المستمرة في البنية التحتية للشحن، فقد استثمرنا منذ 2014 في تسعة مرافق شحن جديدة في أوروبا، ونتطلع إلى لعب دورنا في المرحلة التالية من تطوير مطار كولونيا/ بون كمحور رئيسي للشحن.

وقال رئيس المجلس التنفيذي لمطار كولونيا/ بون ثيلو شميدت: نرحب بدناتا، اللاعب العالمي الشهير في مجال خدمات المطارات، في كولونيا/ بون. وسيساعد التزام دناتا على رفع كفاءة مناولة البضائع في مركزنا الشحن، كما يؤكد جودة موقع مطارنا بالإضافة إلى مكانته كأهم مركز لوجستي في ولاية راين ويستفاليا الشمالية.

وخلال السنوات القليلة الماضية، استثمرت دناتا بكثافة في البنية التحتية المتقدمة لتعزيز قدراتها وعملياتها في الشحن، وشمل ذلك افتتاح مرافق شحن حديثة في مانشستر (المملكة المتحدة) وكراتشي ولاهور (باكستان)، وإضافة سعة شحن وبنية تحتية في كل من بروكسل (بلجيكا) وسيدني (أستراليا) وتورنتو (كندا). وأعلنت دناتا مؤخراً أنها سوف تستثمر أكثر من 200 مليون يورو، لتطوير عملياتها في أمستردام (هولندا)، وسوف تشغل واحداً من أكبر وأحدث مرافق الشحن على مستوى العالم في مطار شيفول. وبالإضافة إلى ذلك، ستفتتح قريباً المرحلة الثانية من مشروع «دناتا سيتي إيست» في لندن هيثرو (المملكة المتحدة).

وتوفر دناتا، التي تُعدّ واحدة من كبار مزودي الخدمات الجوية في العالم، خدمات عالية الجودة، وموثوقة في المناولة الأرضية، والشحن والتموين والتجزئة في أكثر من 120 مطاراً في 19 دولة.

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