3.67 مليارات درهم تسهيلات متجددة لـ«دبي لصناعات الطيران»

المصدر: دبي- البيان

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نجحت دبي لصناعات الطيران المحدودة في إبرام اتفاقية تسهيلات ائتمانية كبيرة غير مضمونة متجددة بقيمة مليار دولار أمريكي(3.67 مليارات درهم)، حيث قام البنك الأهلي الكويتي، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبو ظبي الأول بدور المنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري الاكتتاب، وبنك الإمارات دبي الوطني، كوكيل التسهيلات في الصفقة.

وسوف تُستخدم هذه التسهيلات بشكل أساسي في تجميع وإعادة تمويل التسهيلات التمويلية المجمعة الحالية لشركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، مع عوائد الرصيد للأغراض العامة للشركة ومتطلبات رأس المال العامل. وتمثل هذه الصفقة أول صفقة مرتبطة بمعدل التمويل المضمون لليلة الواحدة لشركة دبي لصناعات الطيران المحدودة وتتضمن مدة سداد 4 سنوات مع خيار التمديد.

تم توقيع اتفاقية التسهيلات بتاريخ 31 مارس 2022 وتم إغلاقها بالتزام من المنظمين الرئيسيين ومديري الاكتتاب واثنين من البنوك الإقليمية، بما في ذلك بنك دبي التجاري ش.م.ع وبنك رأس الخيمة الوطني ش.م.ع الذين ينضمون للتسهيلات كمقرضين.

وعلق فيروز تارابور، المدير التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران المحدودة قائلا «يشكل الإغلاق الناجح للتسهيلات شهادة على الدعم المستمر والثقة التي أظهرتها البنوك لشركة دبي لصناعات الطيران وتوقعاتها المستقبلية. وسوف تمكننا هذه التسهيلات من الاستمرار في تحسين تخطيط السيولة لدينا وتنمية أعمالنا. ونتطلع إلى تعميق علاقتنا مع هذه البنوك في السنوات القادمة.»

وقال عمر وهبي، المدير التنفيذي لفروع البنك الأهلي الكويتي بدولة الإمارات: «يمثل التوقيع الناجح على التسهيلات تأكيداً على العلاقة الوثيقة بين دبي لصناعات الطيران ومصرفنا، بالإضافة إلى الشراكة مع المنظمين الرئيسيين ومديري الاكتتاب، بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول. ونحن نشكر أعضاء فريق المعاملة المعنية على عملهم الجاد ونتطلع إلى دعم دبي لصناعات الطيران في نموها الاستراتيجي».

كما صرح هيتيش اساربوتا، المدير الإداري، رئيس أسواق رأس المال العالمية والقروض المشتركة، الإمارات دبي الوطني كابيتال: «يسر بنك الإمارات دبي الوطني أن يقوم بإنجاز صفقة رئيسية أخرى بارزة نيابة عن دبي لصناعات الطيران، وتهدف عملية التوحيد وإعادة التمويل إلى تبسيط وتحسين مجموعة ديون الشركة الحالية.

وبالنظر إلى خلفية السوق المتقلبة، فإن نجاح التسهيلات يؤكد على الوضعية المعروفة لشركة دبي لصناعات الطيران ومسار أدائها المتقدم بالرغم من الظروف الصعبة وغير المواتية، خصوصا في قطاع الطيران العالمي.

ويسعدنا العمل مع البنوك الشريكة لنا، بما في ذلك البنك الأهلي الكويتي وبنك أبوظبي الأول، لقيادة وانجاز معاملة ناجحة أخرى، وتعزيز علاقتنا المتقدمة مع دبي لصناعات الطيران».

وعلق فواز أبو سنينة، رئيس قسم تمويل الشركات العالمية بالإنابة قائلاً: «يفخر بنك أبوظبي الأول بتأسيس شراكة ناجحة مرة أخرى مع دبي لصناعات الطيران بموجب تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة مليار دولار أمريكي. ومن خلال ترسيخ وتنسيق هذه التسهيلات، تمكنت دبي لصناعات الطيران بنجاح من توحيد ديونها المستحقة لتحسين هيكل رأسمالها.

وبالرغم من توقعات السوق الصعبة لقطاع الطيران العالمي، فقد تم تجاوز الاكتتاب في الصفقة بشكل كبير، وهو دليل على المرونة والإدارة السليمة للميزانية العمومية لشركة دبي لصناعات الطيران. بالإضافة إلى ذلك، يسعدنا أن نواصل شراكتنا مع البنك الأهلي الكويتي وبنك الإمارات دبي الوطني في هذه الصفقة التاريخية».

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