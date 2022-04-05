طيران الإمارات تعزز خدمة موريشيوس إلى رحلتين يومياً بطائرات A380 اعتباراً من يوليو المقبل

المصدر: دبي-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت طيران الإمارات عن عزمها تسيير رحلتين يومياً إلى موريشيوس بطائرتها الإيرباص A380 اعتباراً من يوليو (تموز) 2022 لتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى تلك الدولة الجزيرة.

وتسيّر الناقلة حالياً رحلة يومية إلى موريشيوس بطائراتها البوينج 777-300ER. ولمواكبة تزايد الطلب، ستوسع طيران الإمارات نطاق عملياتها إلى 9 رحلات أسبوعياً بين 9 أبريل الجاري ونهاية يونيو المقبل، ثم ستضاعف الخدمة إلى رحلتين يومياً اعتباراً من 1 يوليو (تموز) 2022.

وسوف تعطي رحلة طيران الإمارات اليومية الثانية دفعةً مهمةً للسياحة إلى الوجهة السياحية الشهيرة في المحيط الهندي التي خففت قيود دخول المسافرين. كما ستوفر الرحلة الجديدة أيضاً مزيداً من الخيارات في مواعيد الرحلات واتصالاً سلساً للعملاء من الأسواق الرئيسية في أوروبا والأميركتين والشرق الأوسط، الذين يتطلعون إلى السفر إلى موريشيوس للاستمتاع بشواطئها الرملية ومياهها الصافية ومناظرها الطبيعية الفريدة.

ولا تزال تجربة طائرة الإمارات A380 تحظى بتفضيل العملاء، حيث توفر 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى و76 مقعداً يتحول إلى سريرٍ مستوٍ في درجة الأعمال و426 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية. وسوف يتاح للعملاء الذين يسافرون من وإلى موريشيوس الاستمتاع مجدداً بقمرة الطائرة الفسيحة والمريحة والمنتجات والخدمات المتميّزة، بما في الصالون الجوي وحمام الشاور سبا. كمل يمكن للركاب في جميع الدرجات، الاستمتاع بالمأكولات المستوحاة من المنطقة، والترفيه بدون توقف على رحلاتهم، مع نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز والذي يوفر أكثر من 4500 قناة، تعرض الأفلام والموسيقى والبرامج التلفزيونية والبودكاست والكتب الصوتية والألعاب وغيرها.

ويمكن للعملاء إجراء حجوزاتهم للسفر إلى موريشيوس على emirates.com أو تطبيق طيران الإمارات أو عبر مكاتب مبيعات طيران الإمارات أو من خلال وكلاء السفر المعتمدين.

يذكر أن طيران الإمارات ملتزمة بقوة نحو موريشيوس، وهي الآن في عامها العشرين من عملياتها إلى وجهة المحيط الهندي. وقدّمت الناقلة على مدى العقدين الماضيين مساهمات مهمة في الاقتصاد المحلي والسياحة من خلال نقل الزوار من جميع أنحاء شبكتها العالمية التي تغطي القارات الست.

وتتخذ طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات على الأرض، في جميع نقاط الاتصال وعلى متن الطائرة، لتزويد ركابها بأعلى معايير السلامة والنظافة في كل خطوة من الرحلة. ويمكن للعملاء المسافرين من دبي أيضاً الاستفادة من أحدث تقنيات عدم التلامس لتسهيل انتقالهم عبر المطار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز