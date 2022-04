المصدر: وام

أعلنت مطارات أبوظبي اليوم عن زيادة في عدد رحلات ووجهات الخطوط الجوية الهندية "Go First" التي كانت تُعرف سابقاً باسم "Go Air" والتي ستُطلق رحلاتها يومياً عبر مطار أبوظبي الدولي إلى كل من مطار مومباي، ومطار كانور الدولي، ومطار دلهي الدولي، وذلك لتلبية الطلب المُتزايد على تلك الوجهات.

وستُضاف تلك الوجهات لجدول رحلات مطار أبوظبي الدولي لصيف 2022 .

