أول رحلة للاتحاد بطراز A350-1000 تحط في باريس

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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حطت أول رحلة تجارية للاتحاد للطيران من طراز A350-1000 ترحالها في باريس شارل ديغول أمس الأول.

كانت الاتحاد للطيران كشفت عن طائرتها الجديدة طراز إيرباص A350-1000 بإطلاق رحلة تجارية افتتاحية خاصة من أبوظبي إلى باريس. والطائرة هي الأولى من طراز A350 يتم تشغيلها عبر شركة طيران إماراتية، والأولى بين 5 طائرات أخرى من الطراز نفسه ستنضم لأسطول الاتحاد للطيران خلال الأشهر المقبلة.

وتحمل الطائرة «استدامة 50» طلاء مميّزاً يحتفي بالذكرى الخمسين لتأسيس الإمارات العربية المتحدة، والتزام الاتحاد بالحد من الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول العام 2050. ستنضم الطائرة إلى حملة الاتحاد للاستدامة الرائدة على صعيد القطاع، وذلك في إطار برنامج الاستدامة الذي يهدف إلى التخلص من الانبعاثات الكربونية المرتبطة بعمليات قطاع الطيران.

وستقوم الطائرة الجديدة إيرباص A350 بخدمة عدد من الوجهات القصيرة والمتوسطة المدى في الربع الثاني من العام الجاري.

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