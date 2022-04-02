فلاي دبي تطلق رحلاتها إلى بيزا في إيطاليا وتستأنف رحلات كاتانيا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت فلاي دبي أمس أنها ستبدأ اعتباراً من 24 يونيو رحلات منتظمة إلى مدينة بيزا في إيطاليا، لتصبح أول شركة طيران وطنية تشغل رحلات إلى هذه المدينة من دبي. كما ستستأنف الشركة عملياتها إلى كاتانيا في صقلية لترفع وجهاتها هناك إلى 3 محطات بما في ذلك نابولي.

وتبدأ الرحلات إلى مطار بيزا الدولي ومطار كاتانيا الدولي اعتباراً من 24 يونيو بواقع 3 رحلات أسبوعياً. وستكون الرحلات ضمن رحلات الشراكة بالرمز مع طيران الإمارات. وستعمل من المبنى رقم 3 بمطار دبي، مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة عبر مركز الطيران الدولي في دبي.

وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «نتطلع إلى إطلاق رحلاتنا إلى وجهتنا الثالثة في إيطاليا هذا الصيف. ستكون بيزا وجهة شهيرة للمسافرين من الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لاستكشاف جمال منطقة توسكانا.

وشهدنا نمواً جيداً في أعداد المسافرين مع توجه المزيد من دول العالم إلى تخفيف قيود السفر وعودة الطلب على السفر إلى مستويات ما قبل الوباء. نتطلع إلى صيف استثنائي حيث نواصل إضافة المزيد من الوجهات إلى شبكتنا وزيادة أعداد الرحلات على بعض خطوطنا الحالية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز