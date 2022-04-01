طيران الإمارات توفر كاونترات متنقلة في المبنى 3

المصدر: البيان

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وفّرت طيران الإمارات 25 كاونتراً متنقلاً لإنجاز إجراءات السفر في جميع القاعات بالمبنى 3 في مطار دبي الدولي، وذلك في إطار التزامها بمواصلة التميّز والابتكار في كل نقطة اتصال للعملاء وتحسين تجربة الرحلة.

وسوف يتولى موظفو طيران الإمارات، العاملون على الكاونترات المتنقلة التي تم تطويرها في الإمارات العربية المتحدة، إنجاز إجراءات السفر للعملاء ووزن الحقائب ووضع الملصقات عليها وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة، بالإضافة إلى الرد على استفسارات العملاء.

وبمجرد تثبيت الملصقات، سيقوم الحمالون بوضع الأمتعة على حزام مخصص، ويحتوي كل كاونتر متنقل على ميزان متصل به لوزن الأمتعة، وذلك حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر موقعه الإلكتروني.

وتحث طيران الإمارات العملاء، الذين يحملون حقيبتين أو أقل، على إنجاز إجراءات سفرهم في الدرجة السياحية والأعمال والأولى باستخدام الكاونترات المتنقلة، ما يساعد على تقليل أوقات الانتظار في الطوابير خلال ساعات الذروة.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "سوف نواصل استخدام التقنيات المتقدمة والروبوتات في عمليات التشغيلية لخدمة عملائنا. نحن محظوظون بالعمل مع شركاء يشاركوننا نفس الرؤية في استخدام المنصات الرقمية والتقنيات المتقدمة لتحسين العمليات وتجربة العملاء. وانطلاقاً من التزامنا بالارتقاء المستمر بخدماتنا وتوفير تجربة سلسة ورحلات أفضل لعملائنا، فإن الكاونترات المتنقلة تشكّل خطوة جديدة في هذا الاتجاه، كما أننا نعمل على مبادرات أخرى تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ستُنشر قريباً في مناطق مختلفة".

وشملت مبادرات طيران الإمارات للابتكار المستمر وتجربة العملاء الفريدة مؤخراً إطلاق مسار بيومتري متكامل في مطار دبي الدولي، والعمل مع مختلف الأطراف ذات العلاقة في المطار لتقديم تجربة لا تلامسية تماماً. وشكّل "النفق الذكي" أول مرفق من نوعه في العالم لمراقبة جوازات السفر، حيث يسير الركاب ببساطة عبر نفق ويتم "تصريحهم" من سلطات الهجرة من دون تدخل بشري أو الحاجة إلى ختم جواز السفر.

وقدمت طيران الإمارات أيضاً خدمات أخرى قائمة على التكنولوجيا، بما في ذلك أكشاك الخدمة الذاتية لإنجاز إجراءات السفر وتسليم الحقائب في مطار دبي الدولي لتوفير تجربة مطار أكثر سلاسة وبدون تلامس.

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