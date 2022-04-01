عودة خدمة طيران الإمارات الرمضانية المتميزة في الأجواء

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستأنف طيران الإمارات تقديم خدماتها المعتادة لركابها الصائمين في الأجواء وعلى الأرض خلال رمضان المبارك، ما يخفف عنهم عناء السفر ويلبي متطلباتهم الخاصة خلال الشهر الكريم.



واعتباراً من 2 أبريل الجاري، يمكن للركاب في جميع الدرجات، على رحلات مختارة، تناول وجبات إفطار مُعدّة خصيصاً ومتوازنة غذائياً، تقدم في علب من تصميم عاملين في طيران الإمارات بالتعاون مع فنانين محليين في استوديو مواهب للفنون.

وتحتوي الوجبات على سَلَطات طازجة وسندويشات وتمر بدون بذور ولبن وماء وخبز عربي صغير ومكونات أخرى.



ويقدم أفراد أطقم الخدمات الجوية علب الإفطار على الرحلات إلى وجهات محددة خلال الأوقات التي تتزامن مع الإفطار أو السحور، وعلى الرحلات الجوية من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك على الرحلات التي تخدم المعتمرين إلى جدة والمدينة المنورة خلال رمضان. كما تُقدّم وجبات باردة لغير الصائمين بدلاً من الوجبة الساخنة المعتادة على جميع الرحلات إلى جدة والمدينة المنورة، بما في ذلك رحلات العمرة النهارية.



وصُمّمت العلب بحيث يتم حملها بسهولة إذا رغب العملاء في القيام بذلك. كما ستُقدّم لتكملة خدمة الوجبات الساخنة المعتادة لتناول الإفطار، التي تتضمن الحساء التقليدي لركاب الدرجة الأولى على رحلات مختارة. وسوف تقوم طيران الإمارات بتحديث وتنويع محتويات العلب أسبوعياً لضمان أفضل تجربة في فئتها للعملاء خلال الشهر الكريم.



وتستخدم طيران الإمارات أداة فريدة لحساب أوقات الإمساك والإفطار على متن الطائرة، اعتماداً على موقع الطائرة حسب خطوط الطول والعرض، وارتفاعها عن سطح الأرض، لضمان أعلى مستويات الدقة. ويقوم القبطان بالإعلان للركاب عن هذه المواعيد.



وتوفر طيران الإمارات للركاب إلى وجهات محددة، الذين يتزامن صعودهم إلى الطائرات مع أوقات الإفطار والسحور التمر والمياه عند البوابات. كما يُقدّم التمر والقهوة بالإضافة إلى الحلويات العربية اللذيذة في صالات طيران الإمارات بمطار دبي الدولي طوال الشهر الكريم. وتحتوي الصالات أيضاً على مُصلّيات ومرافق وضوء.



وتوفر طيران الإمارات على نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice محتوىً خاصاً بالشهر الكريم، بتضمن برامج مثل "فاعلم أن لا إله إلا الله" و"ميثاق الحياة" و"دين التسامح" و"منابر النور"، بالإضافة إلى آيات من الذكر الحكيم بأصوات عدد من أشهر المقرئين. وتُمثّل البرامج الرمضانية الخاصة جانباً من المحتوى المتنوع المتاح على متن الطائرة ضمن أكثر من 5000 قناة حسب الطلب، منها 595 قناة عربية تعرض الأفلام والبرامج التلفزيونية والبودكاست والموسيقى والمسلسلات الدرامية والمسلسلات الرمضانية الشهيرة وغيرها.



وتنظم طيران الإمارات تدريباً خاصاً في رمضان لأفراد أطقم الخدمات الجوية والفرق الأرضية في دبي وعبر شبكتها للتأكد من إلمامهم بأساسيات الشهر الفضيل، والتعرف على مناسك الصيام حتى يكونوا على استعداد لتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء في جميع نقاط الاتصال.



وتنصح طيران الإمارات مسافريها خلال شهر رمضان بالتأكد من أحدث إرشادات السفر الحكومية واستيفاء جميع متطلبات وجهاتهم النهائية.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز