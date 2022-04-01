فلاي دبي تطلق رحلاتها إلى بيزا في إيطاليا وتستأنف رحلات كاتانيا في صقلية

المصدر: وام

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أعلنت فلاي دبي اليوم انها ستبدأ اعتبارا من 24 يونيو القادم رحلات منتظمة الى مدينة بيزا في ايطاليا لتصبح أول شركة طيران وطنية تشغل رحلات الى هذه المدينة من دبي.

كما ستستأنف الشركة عملياتها إلى كاتانيا في صقلية لترفع من وجهاتها هناك الى ثلاث محطات بما في ذلك نابولي.

وتبدأ الرحلات إلى مطار بيزا الدولي /PSA/ ومطار كاتانيا الدولي /CTA/ اعتبارا من 24 يونيو الماضي بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا.

وستكون الرحلات ضمن رحلات الشراكة بالرمز مع طيران الإمارات وستعمل من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي /DXB/ مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة عبر مركز الطيران الدولي في دبي.

وقال حمد عبيد الله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي "ستكون بيزا وجهة شهيرة للمسافرين من الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لاستكشاف جمال منطقة توسكانا. لقد شهدنا نموا جيد في أعداد المسافرين مع توجه المزيد من دول العالم الى تخفيف قيود السفر وعودة الطلب على السفر إلى مستويات ما قبل الوباء كما تطلع إلى صيف استثنائي حيث نواصل إضافة المزيد من الوجهات إلى شبكتنا وزيادة اعداد الرحلات على بعض خطوطنا الحالية".

وقال جيهون أفندي نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي أن توفر رحلات فلاي دبي الجديدة بواقع مرات أسبوعيا إلى بيزا بالإضافة إلى عملياتنا إلى كاتانيا ونابولي للمسافرين من الإمارات والمنطقة المزيد من الخيارات للسفر إلى أوروبا هذا الصيف سيتمكن ركابنا من إيطاليا من الاستمتاع برحلات مريحة ومباشرة إلى دبي على مدار العام سيتم تشغيل رحلاتنا بواسطة أسطولنا من طائرات بوينغ 737 ماكس التي تتميز بمقاعد مسطحة في درجة الأعمال وراحة إضافية في الدرجة السياحية ".

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