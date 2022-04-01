الصين تدشّن أكبر سفينة سياحية كهربائية بالعالم في نهر اليانغتسي

المصدر: البيان

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أطلقت السفينة السياحية الكهربائية النقية "الخوانق الثلاثة لنهر اليانغتسي 1" رحلتها الأولى يوم 29 مارس الجاري في ميناء ماوبينغ في مدينة ييتشانغ بمقاطعة هوبي الصينية، وتم تشغيلها على خط الخوانق الثلاثة السياحي رسمياً، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية".

تعتبر السفينة مشروعا توضيحيا للبحث العلمي للسفن عالية التقنية تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وهو مشروع تجريبي لوزارة النقل، باستثمارات إجمالية قدرها 150 مليون يوان، وطول السفينة 100 متر، وعرض إجمالي 16.3 متر، وعمق منصوب 4 أمتار، وسعة ركاب ثابتة تبلغ 1300 شخص، وبطارية طاقة بحرية تبلغ 7500 كيلوواط/ساعة، وهي أكبر سفينة بطاقة جديدة في العالم من حيث سعة التحميل، وسفينة خضراء يمكن تحقيق صفر التلوث والانبعاثات حقاً.

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