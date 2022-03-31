«العربية للطيران» تستأنف رحلات مباشرة إلى بودروم وأنطاليا من الشارقة

المصدر: وام

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أعلنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن استئناف رحلاتها الموسمية من مطار الشارقة الدولي إلى مدينتي بودروم وأنطاليا في تركيا بدءاً من 1 يوليو المقبل.

وتمثل بودروم المدينة الثالثة وأنطاليا المدينة الرابعة في تركيا التي تسيّر العربية للطيران رحلاتها إليهما بعد إسطنبول وطرابزون.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو من خلال التواصل مع مركز خدمة العملاء أو وكلاء السفر.

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