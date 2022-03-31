«الاتحاد» تكشف عن طائرتها الجديدة «استدامة 50» إيرباص A350 وتطلق رحلتها الافتتاحية إلى باريس

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت الاتحاد للطيران عن طائرتها الجديدة طراز إيرباص A350-1000، المسجلة تحت الرمز A6-XWB، بإطلاق رحلة تجارية افتتاحية خاصة من أبوظبي إلى باريس. والطائرة هي الأولى من طراز A350 يتم تشغيلها عبر شركة طيران إماراتية، والأولى بين 5 طائرات أخرى من الطراز نفسه ستنضم لأسطول الاتحاد للطيران خلال الأشهر المقبلة.

وغادرت الرحلة الأولى من أبوظبي إلى مطار تشارل ديغول في باريس تمام الساعة 7:30 صباحاً حاملة على متنها وفداً مؤلفاً من ممثلين عن الاتحاد للطيران وإيرباص، وعدداً من الدبلوماسيين والإعلاميين وغيرهم من كبار الشخصيات والشركاء التجاريين.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «فخورون بإدراج طائرات إيرباص A350 لخدمة شبكة وجهات الاتحاد للطيران، فهي طائرات مذهلة. وقام فريق عملنا بمجهود كبير وتعاون مع مختلف الجهات المعنية لإنجاز منتج متفرّد من شأنه أن يجعل من كل رحلة على متن الاتحاد للطيران خياراً مثالياً لضيوف الشركة وللبيئة على حد سواء. بفضل الكفاءة التشغيلية العالية في استهلاك الوقود والوفورات على صعيد الانبعاثات الكربونية، تدعم طائرة إيرباص A350 أهدافنا في الحد من بصمتنا الكربونية وتوفير تجربة سفر لا مثيل لها».

وبهذه المناسبة، قال ميكائيل هواري، رئيس إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط: «يسعدنا مواصلة التعاون مع شركة الاتحاد للطيران التي تعد شريكاً طويل الأمد لإيرباص في دولة الإمارات. وتوفر الطائرة من طراز A350-1000 معايير جديدة للسفر الجوي، حيث تقدم مستويات لا مثيل لها من الكفاءة التشغيلية، مع خفض بنسبة 25% من استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات. وها نحن نقود اليوم بداية جديدة وواعدة لقطاع الطيران في الدولة من خلال الابتكار والالتزام بالاستدامة. كما نتطلع إلى سنوات عديدة أخرى من الشراكة والعمل معاً لدعم الاتحاد للطيران في توسيع شبكتها من خلال طائراتنا الأكثر تقدماً وكفاءة».

استدامة 50

تحمل الطائرة «استدامة 50» طلاء مميّزاً يحتفي بالذكرى الخمسين لتأسيس الإمارات العربية المتحدة، والتزام الاتحاد بالحد من الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول العام 2050. ستنضم الطائرة إلى حملة الاتحاد للاستدامة الرائدة على صعيد القطاع، وذلك في إطار برنامج الاستدامة الذي يهدف إلى التخلص من الانبعاثات الكربونية المرتبطة بعمليات قطاع الطيران.

وجاء تأسيس البرنامج بالتعاون بين الاتحاد وإيرباص ورولز وريس عام 2021، وسيشهد استخدام طائرة الاتحاد إيرباص A350 كمختبر للمبادرات والمنتجات والتقنيات المبتكرة الجديدة التي تركز على الحد من الانبعاثات الكربونية، والبناء على ما تم تعلّمه واكتسابه عبر برنامج الاتحاد المشابه «غرينلاينر»، الذي تم تطبيقه على طائرات الشركة طراز بوينغ B787.

ويُعدّ محرّك Trent XWB المخصص لتشغيل طائرات إيرباص A350 واحداً من أكثر محركات الطائرات كفاءة حول العالم، من حيث استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية التي تصل إلى نسبة 25% أقل مقارنة مع محركات الجيل السابق للطائرات ذات الممرات المزدوجة.

شبكة الوجهات

ستقوم الطائرة الجديدة إيرباص A350 بخدمة عدد من الوجهات القصيرة والمتوسطة المدى في الربع الثاني من العام الجاري، وتشمل مومباي ودلهي، قبل تقديمها لخدمة الوجهات البعيدة مثل شيكاغو ونيويورك اعتباراً من شهر يوليو.

تجارب الضيوف

ستكون الطائرة الجديدة أول من يُقدّم التصميم الداخلي الأحدث لمقصورات الاتحاد المستوحى من أبوظبي، والذي يعتبر تصميماً أكثر كفاءة واستدامة ويتمحور حول الضيف. واستلهمت تصاميم الإضاءة الخاصة بالاتحاد من الظلال التي تلقيها أشجار نخيل أبوظبي على محيطها. وتحاكي إضاءة المقصورة الإضاءة الطبيعية للمكان، وصممت لتعزيز تجربة الضيف وتوفير بيئة مثالية للنوم والحد من الآثار التي يتركها اختلاف التوقيت بين الدول. تتيح طائرة إيرباص A350 محيطاً يعد الأهدأ داخل المقصورة بالنسبة للطائرات عريضة البدن.

ومن المزايا الأخرى التي تتمتع بها المقصورة إمكانية الحد من الأنوار المختلفة الصادرة عن الأجهزة الأخرى، مثل خاصية الوضع الليلي الداكن لواجهة نظام الترفيه على متن الطائرة E-BOX. كما تتوفر على الطائرة خدمة الواي فاي والهاتف المتحرّك.

درجة الأعمال

تضم مقصورة درجة الأعمال الباذخة 44 استوديو لكل منها باب منزلق خاص يتيح مستوىً عالٍ من الخصوصية. تتجه المقاعد نحو الأمام وجميعها توفر مخرجاً مباشراً للممرات. يصل عرض المقعد لأكثر من 20 إنشاً، مع إمكانية تحويله لسرير منبسط بالكامل بطول 79 إنشاً، مع مكان واسع للتخزين لمزيد من الراحة.

وتوفّر سماعات الأذن المانعة للضجيج وشاشة العرض التي يبلغ حجمها 18.5 بوصة تجربة سينمائية للاستمتاع بنظام الاتحاد للترفيه على متن الطائرة. كما تحمل المقاعد رقعة شحن لاسلكية مدمجة بحرفية مع إمكانية ربط السماعات عبر خاصية البلوتوث.

الدرجة السياحية

وصممت مقصورة الدرجة السياحية الفسيحة للاتحاد لتضم 327 مقعداً ذكياً مرتبة بنظام 3-3-3، من بينها 45 مقعداً للدرجة»السياحية الرحبة" تم تحسينها بإضافة 4 إنشات أخرى لمنطقة القدمين.

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