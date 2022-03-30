مطار الشارقة يفوز بجائزة الأفضل بالشرق الأوسط في «خدمة المتعاملين» والاعتراف الدولي لـ«صوت المتعامل»

المصدر: الشارقة - البيان

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فاز مطار الشارقة بجائزة أفضل مطار في تقديم خدمة مميزة للمتعاملين في الشرق الأوسط، ضمن فئة المطارات التي تتراوح طاقتها الاستيعابية بين 5 - 15 مليون مسافر سنوياً. كما حصل على الاعتراف الدولي لجائزة «صوت المتعامل»، المبادرة التي أطلقت عن طريق مجلس المطارات الدولي وبرعاية من شركة «أماديوس» للحلول التقنية في قطاع السفر الإقليمي والدولي، بهدف تعزيز التواصل مع المسافرين لتقديم مختلف التسهيلات التي تتوافق مع أعلى المعايير للارتقاء بالخدمات المقدمة.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة: هذا الإنجاز الاستثنائي ثمرة جهود العديد من المبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها خلال جائحة «كوفيد 19»، والتي أسهمت بدورها في تعزيز ريادة مطار الشارقة في تقديم الخدمات الأفضل والأمثل للمتعاملين والمسافرين، ويعكس مؤشرات قدرة المطار على التعامل مع الظروف الاستثنائية التي قد تواجه بيئة العمل والاستجابة للمتغيرات السريعة، الأمر الذي يتماشى مع رؤيتنا المتمثلة في أن نكون ضمن أفضل 5 مطارات إقليمياً في تقديم تجربة سفر مميزة وخدمات رائدة للمسافرين، وتعزيز مكانة إمارة الشارقة على خارطة السفر العالمية كوجهة مثالية للمسافرين.

وأكد حرص المطار على مواصلة التزامه بتوفير جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتقديم تجربة سفر رائدة للمسافرين من خلال تعزيز مستوى الخدمات، بما يتماشى مع رؤية الهيئة القائمة على تقديم خدمات متكاملة وتجربة سفر مميزة وآمنة.

وجاء فوز المطار بجائزة الأفضل في الشرق الأوسط في خدمة المتعاملين ضمن مشاركته في برنامج جودة خدمات المطارات برعاية مجلس المطارات الدولي لعام 2021، والتي يبلغ عددها 253 مطاراً حول العالم، منها 9 مطارات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لنتائج الاستطلاع التي تم جمعها من أكثر من 370 ألف استبيان.

وقال ستيفانو بارونكي، مدير عام مجلس المطارات الدولي لإقليم آسيا والمحيط الهادي: «نشيد بالتزام مطار الشارقة بضمان تميُّز الخدمات المقدمة للمسافرين ومواصلة الارتقاء بجودتها وكفاءتها، رغم التحديات الكبيرة الناجمة عن الجائحة. ونهنئ المطار على سرعته في مواكبة المتطلبات المستجدة، والتي تعكس مرونته ونهجه الاستباقي، ومكانته المرموقة في مصاف أفضل المطارات في منطقة الشرق الأوسط».

كما حصل المطار على الاعتراف الدولي لجائزة «صوت المتعامل» لالتزامه بتقديم خدمات مميزة للمتعاملين، ذات مستوى عالٍ من الجودة تهدف إلى تلبية تطلعاتهم، بالرغم من التحديات والظروف الاستثنائية التي فرضها الوباء على الصعيد العالمي، وما نتج عنه من تداعيات على مختلف المستويات، حيث يتماشى ذلك مع توجهات هيئة مطار الشارقة في تعزيز تنافسية المطار، وتحقيق نموذج ريادي في رضا وسعادة المتعاملين.

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