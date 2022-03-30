فلاي دبي تحصد جائزتين..غيث الغيث أفضل رئيس تنفيذي والناقلة افضل شركة طيران اقتصادي

المصدر: دبي- البيان

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حصدت فازت فلاي دبي جائزتين ضمن جوائز انجاز الطيران للعام 2021 . وفازت الناقلة بجائزة افضل شركة طيران اقتصادي فما حصل غيث الغيث على جائزة افضل رئيس تنفيذي للعام.

وتسلم حمد عبيد الله ، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي ، الجوائز نيابة عن فلاي دبي خلال حفل أقيم مساء الثلاثاء في دبي. تحتفل الجوائز بالإنجازات الرئيسة في صناعة الطيران وتكريم التميز في القيادة والابتكار والمرونة. واكد عبيد الله أن هذا التكريم يوضح مدى التزام الجميع في فلاي دبي وعملهم الجاد ، كما يعكس المرونة التي تتمتع بها الشركة والمساهمات التي قدمناها لقطاع السفر في العام الماضي.

في وقت سابق من هذا الشهر ، أعلنت شركة النقل عن ارباح بلغت 841 مليون درهم (229 مليون دولار ) للفترة المشمولة بالتقرير المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بفضل انموذج أعمالها القوي الذي مكن الناقلة من العمل بشكل جيد خلال. مع عودة الطلب ، تُرجمت هذه الأساسيات القوية إلى تحسن كبير في الأداء المالي للشركة .

وافتتحت فلاي دبي خدمتها الجديدة إلى العلا في بداية شهر مارس من هذا العام ، ونمت شبكتها إلى أكثر من 95 وجهة في 50 دولة يخدمها أسطول يتألف من 62 طائرة من طراز بوينغ 737.

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