«سياحة أبوظبي» تحصل 6% رسوم الوحدات المشغولة في بيوت العطلات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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دعت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مشغلي بيوت العطلات في الإمارة عن ضرورة مراعاة استيفاء الدائرة للرسم السياحي بنسبة 6% على جميع الوحدات المشغولة من قبل المشغلين بتاريخ إصدار الرخصة السياحية والمندرجة تحت رخصة بيوت العطلات.

وأكدت الدائرة، في تعميم حصلت «البيان» على نسخة منه، على التزام مشغلي بيوت العطلات بالتصريح عن إيراداتها الشهرية في أول 5 أيام عمل من الشهر التالي، وتقديم البيانات المالية المؤيدة لها، والتعاون مع مدققي الإيرادات أو المكلفين من قبل الدائرة للتحقق من صحة الإقرارات والرسوم التي تم سدادها عن الفترات السابقة.

وأوضح الدائرة انه يجب على مشغلي بيوت العطلات أن تورد شهريا ما تستوفيه من رسوم لصالح الدائرة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من الشهر التالي لشهر الاستحقاق مصحوبة بتقرير تفصيلي معتمد عن إيرادات ذلك الشهر.

وأشارت الدائرة إلى اعتماد فترة التوريد على أساس تاريخ التحصيل الفعلي لقيمة الرسم السياحي في الحساب البنكي المخصص للدائرة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، سواء تم تسديد قيمة الرسم السياحي بموجب شيك أو إيداع نقدي أو تحويل مصرفي أو بطاقة الدرهم الإلكتروني أو بطاقة الائتمان.

ونوهت الدائرة بانه إذا صادف يوم الخامس عشر يوم عطلة أسبوعية أو إجازة رسمية فيلتزم مشغلي بيوت العطلات بتوريد الرسوم للدائرة قبل موعد العطلة أو الاجازة تفادياً لتطبيق غرامة التأخير المقررة بموجب التشريعات النافذة.

وأكدت الدائرة بانه سيتم التدقيق على إيرادات بيوت العطلات من قبل مدققي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، داعية إلى الالتزام تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

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