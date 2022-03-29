رئيس طيران الإمارات يتوقع العودة إلى الأرباح العام المقبل

المصدر: البيان- رويترز

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قال تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات» اليوم الثلاثاء إن الشركة تتوقع أن تخفض خسائرها بشكل كبير في العام المالي الحالي وأن تعود إلى الربحية العام المقبل.

وأبلغ تيم كلارك الصحفيين "نتوقع أرباحا العام القادم."

وكان تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات»، أكد في تصريحات سابقة، أن الأرباح التي تجنيها الناقلة ترتفع بصفة أسبوعية، كما أن الدخل الذي تحققه يتزايد على نحو متصاعد.

وقال كلارك: "أرباحنا تتضاعف من أسبوع لآخر، ونحن سعداء للغاية بذلك. ارتفع إنتاجنا بنسبة تتراوح بين 65% إلى 70% عما كان عليه من قبل. دخلنا يتزايد بصفة تصاعدية. وكان الشحن بمثابة شريان الحياة لنا خلال الأشهر الماضية، ولا يزال قوياً للغاية. لذا، ارتفعت الأرباح وارتفع النقد وبدأنا في إعادة بناء السيولة النقدية، وهي أمور بالغة الأهمية لميزانيتنا العمومية.

وأضاف: "بينما كان لدينا مُعدل استنفاد رأس المال مرتفع للغاية كل شهر، فقد توقف ذلك. ونحن الآن نعيد البناء، ويعود الفضل في ذلك إلى كل شخص أدى مهمته على أكمل وجه.. ونحن في وضع أفضل كثيراً عما كنا عليه، ونتوقع تسارع التحسن في الأداء. لذا، كل شيء يسير حسب الخطة".

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