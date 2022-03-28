759 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 7 سنوات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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شهدت حركت السفر عبر مطارات الدولة نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة مع وصول عدد المسافرين إلى نحو 759 مليوناً و62 ألفاً و877 مسافراً خلال 7 سنوات، وفق أحدث إحصائيات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فيما سجل مطار دبي الدولي ذروة سفر في حركة المسافرين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي تزامناً مع انتهاء الفصل الدراسي والإقبال على السفر لقضاء العطلات وإجازة الربيع.

وأظهرت إحصائيات التنافسية والإحصاء، التي حصلت «البيان» على نسخة منها، أن عدد المسافرين توزع بواقع 189 مليوناً و557 ألفاً و501 مسافر قادم إلى الدولة خلال الفترة من 2014 إلى 2020، ونحو 188 مليوناً و223 ألفاً و262 مسافراً مغادراً من الدولة و381 مليوناً و282 ألفاً و114 مسافراً عابراً من خلال مطارات الدولة.

واستحوذ مطارات دبي علي النصيب الأكبر من إجمالي حركة المسافرين خلال 7 سنوات بواقع 552.67 مليون مسافر منهم 141.4 مليون مسافر قادم إلى الدولة و140.19 مليون مسافر مغادر و271.05 مليون مسافر عابر، وجاءت مطارات أبوظبي في المركز الثاني بواقع 143.09 مليون مسافر منهم 27.05 مليون مسافر قادم و26.9 مليون مسافر مغادر و89.08 مليون مسافر عابر.

وفي المركز الثالث جاءت الشارقة بواقع 60.85 مليون مسافر منهم 20.17 مليون مسافر قادم و20.05 مليون مسافر مغادر و20.6 مليون مسافر عابر، ثم رأس الخيمة بنحو 2.38 مليون مسافر يشمل 886.6 ألف مسافر قادم و990.6 ألف مسافر مغادر و511.35 ألف مسافر عبار، ثم الفجيرة 9.09 آلاف مسافر، إلى جانب 39.13 مليون مسافر من مطارات محلية أخرى.

وكانت مؤسسة مطارات دبي قد أكدت جهوزيتها لاستيعاب الزيادة في حركة المسافرين بين «25 و28 الجاري ووصولها لأعلى مستوياتها منذ بداية العام الحالي في مطار دبي الدولي ليعزز المطار مكانته ضمن أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم.

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