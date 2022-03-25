العربية أبوظبي تسير رحلات إلى إسطنبول 29 أبريل

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة انطلاقاً من العاصمة أبوظبي إلى أكبر المدن في تركيا، إسطنبول ابتداءً من 29 أبريل المقبل.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: نرحب بإضافة إسطنبول إلى شبكة وجهاتنا المتنامية، وذلك عبر تسيير رحلات جوية مباشرة من العاصمة أبوظبي إلى مطار صبيحة جوكشين الدولي. وسيحظى عملاؤنا بفرصة لاستكشاف المدينة الساحرة التي تجمع الأصالة والتاريخ.

وتؤكد هذه الخطوة التزامنا المتواصل بتزويد عملائنا برحلات جوية ذات قيمة إضافية من خلال مراكز عملياتنا المتعددة. وتمثل إسطنبول الوجهة 17 للعربية للطيران أبوظبي منذ إطلاق رحلات الشركة من مطار أبوظبي في 14 يوليو 2020.

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