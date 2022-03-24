وفد وزاري أرجنتيني يزور المرافق المتطورة لـ«الاتحاد للطيران الهندسية» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

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رحبت الاتحاد للطيران الهندسية، التي تمثل واحدة من أفضل مزودي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة على مستوى العالم، بوفد رفيع المستوى من الأرجنتين، برئاسة الدكتور ماتياس كولفاس، وزير تطوير الإنتاج ودانيال فيلموس، وزير العلم والتقنية والابتكار وميرتا إيريوندو، رئيسة الشركة الأرجنتينية للطيران Fabrica Argentina de Aviones، وذلك بمرافق الشركة المتطورة داخل أبوظبي.

استقبل الوفد عبدالخالق سعيد، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران الهندسية، وعدد من كبار التنفيذيين في الاتحاد للطيران الهندسية. وفي أعقاب الاستماع لعرض يوضح القدرات الشاملة والإنجازات الكبيرة للشركة، قام الوفد بجولة تفقدية في مرافق الشركة، التي تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، وشملت الجولة زيارة حظائر الطائرات التي تبلغ مساحتها نحو 66 ألف متر مربع تقريباً، وتشمل مرافق مخصصة لطلاء الطائرات، وحظائر مصممة خصيصاً تتسع لنحو ثلاث طائرات من طراز إيرباص A380 في الوقت نفسه.

وفي عام 2019، وقعت الاتحاد للطيران الهندسية اتفاقية شاملة مع الشركة الأرجنتينية للطيران، التي تعتبر أكبر مصنع طائرات في الأرجنتين، تهدف إلى توفير خدمات الاتحاد للطيران الهندسية لعملاء الصيانة والإصلاح والعمرة في أمريكا الجنوبية. وفي إطار الاتفاقية، قامت الاتحاد للطيران الهندسية بدعم الشركة الأرجنتينية للطيران في صيانة وتعديل الطائرات ومكوناتها، مع الاستعانة بالمتخصصين الأكفاء من الشركة الأرجنتينية للطيران والمرافق المتطورة في أمريكا الجنوبية.

وقال عبد الخالق سعيد: أحرزت شراكتنا الاستراتيجية مع الشركة الأرجنتينية للطيران نجاحاً كبيراً على مدار السنوات الثلاث الماضية، مع إكمال أكثر من 50 عملية فحص صيانة حتى الآن لشركات الطيران الأخرى. ومع استمرار في تقديم خدمة عملاء متميزة، يسرني أن أرحب بهذا الوفد الرفيع من الأرجنتين، للتعرف على مرافقنا المتطورة والحائزة على جوائز متنوعة في أبوظبي.

وأشاد وزير تطوير الإنتاج في الأرجنتين بالتوجه الشامل، الذي تتبناه الاتحاد للطيران الهندسية والتطور المدهش في صناعة مكونات الطائرات والصيانة والإصلاح، منوهاً بأهمية التعاون القائم مع الشركة الأرجنتينية للطيران وإمكانية تعزيز هذا التعاون، في إطار ما يأمل إلى أن تكون علاقة موسعة بين صناعات الطيران في الأرجنتين ودولة الإمارات.

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