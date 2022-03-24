الواجهة البحرية في ياس باي تطلق برنامجاً تجريبياً للتنقل المائي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت الواجهة البحرية في ياس باي برنامجها التجريبي لخدمة التنقل المائي لمدة شهرين ابتداءً من 18 مارس. وستنقل الحافلات المائية الركاب من وإلى ياس مارينا والواجهة البحرية في ياس باي، وذلك من خلال محطتين في البندر والمنيرة على شاطئ الراحة. ويأتي البرنامج كجزءٍ من خطط ياس باي لتوفير خيارات تنقل متنوعة في الجزيرة بما يضمن تقديم تجربة مميزة للمقيمين والزوار.

ونظراً للأهمية الكبيرة التي يكتسبها التنقل المائي، وتلبيةً للطلب المتزايد، تنطلق هذه الخدمة الأولى من نوعها بهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى جزيرة ياس من المجتمعات المجاورة.

وتعليقاً على الموضوع، قالت تغريد السعيد، المديرة التنفيذية للتسويق واستراتيجية الوجهات في «ميرال»: «يسعدنا إطلاق هذا البرنامج التجريبي الذي سيعزز خيارات التنقل في جزيرة ياس من خلال إضافة وسيلة تنقل جديدة مخصصة للممرات المائية، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة التنقل في مياه الجزيرة والوصول بسهولة إلى تجاربها عالمية المستوى. ونحن على ثقة بأن الخدمة الجديدة ستنال إعجاب ضيوفنا، ونتطلع إلى توسيع نطاقها لتشمل الجزيرة بأكملها، ما يعزز مكانتها وجهة عالمية للترفيه والاستجمام».

وستنقل الحافلات المائية الركاب على متن حافلتين في مسارات دائرية، حيث تستغرق الرحلة كاملةً 40 دقيقة. ومن المقرر أن تعمل حافلتان على التنقل بين المواقع المذكورة، الأولى من الساعة 2 بعد الظهر وحتى الساعة 10 ليلاً، والثانية من الساعة 5 عصراً وحتى الساعة 11 ليلاً، مع اختلاف أوقات العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتتسع كل حافلة لـ20 شخصاً، ما يضمن رحلة مريحة تلتزم بجميع إرشادات السلامة المحددة.

وتتولى يلو بوتس تشارتر المحدودة، الشركة الحائزة على عدة جوائز، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، مسؤولية تشغيل الحافلات المائية التي يبلغ طولها 12 متراً، وتبحر بسرعة آمنة تبلغ 10 عقد. يبلغ سعر كل رحلة 5 دراهم إماراتية للبالغين، فيما يحظى الأطفال ممن لم تتجاوز أعمارهم 12 عاماً برحلة مجانية. تنطلق خدمة التنقل المائي في الواجهة البحرية في ياس باي كجزءٍ من خطتها الاستراتيجية لتطوير نظام التنقل البحري في الجزيرة بما يلبي احتياجات الآلاف من المقيمين والزوار والسياح الراغبين بالإبحار عبر الوجهة الاستثنائية.

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