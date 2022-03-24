«كلية دبي للسياحة» تستضيف معرضاً للتوظيف لتعزيز المسيرة المهنية للطلاب

المصدر: دبي - البيان

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استضافت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، معرضاً للتوظيف، وذلك في إطار سعيها لتمكين الطلاب من اختيار التخصصات التي تساعدهم على تطوير مسيرتهم المهنية وتحقيق طموحاتهم المستقبلية.

وأُقيم المعرض في مبنى الكلية الكائن في «ون سنترال» بمنطقة مركز دبي التجاري العالمي، فيما تمت دعوة مجموعة من الخبراء وصناع القرار في قطاع الضيافة للمشاركة في المعرض، وكذلك تعريف الطلاب بما توفره المنشآت السياحية من فرص توظيف مناسبة للطلاب. وقد تخلل ذلك إجراء مقابلات شخصية مع عدد من الطلاب تتعلق بفرص العمل الجزئي والكامل، وكذلك التدريب العملي والإداري. ويهدف المعرض بشكل أساسي إلى مساعدة الطلاب على تعزيز ثقتهم بأنفسهم وصقل مهاراتهم في التواصل والعلاقات العامة وتأمين فرص للتدريب العملي، الذي يمثل جزءاً أساسياً من دراستهم في كلية دبي للسياحة.

وتعتمد الكلية في دوراتها التدريبية منهجاً عملياً فريداً في القطاع، بالإضافة إلى مبادرات التعاون مع الشركاء التي تشكّل محور برامجها الهادفة إلى تزويد الطلاب بتجارب تعليمية مخصصة لإحداث نقلة نوعية في مسيرتهم المهنية، وبما يلبي متطلبات الجهات الموظفة مستقبلاً.

وتضمنت قائمة الجهات المشاركة في المعرض كلاً من: مجموعة جميرا، وشركة هيلتون العالمية، ووكالة دان بولتون للإدارة الإبداعية، وفندق سوفيتل دبى ذي بالم، ومركز دبي التجاري العالمي، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال، وفنادق بولمان، ومجموعة ماريوت، وشركة تي إي سي لإدارة الفعاليات، ووكالة أفانغارد، وفندق ميديا ون.

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